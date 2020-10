\u00a0

Ne tako davno sve je bilo druga\u010dije. Ne dozvolimo da se otudjimo jedni od drugih. Sada je vrijeme da poka\u017eemo brigu vi\u0161e nego ikada prije. I OVO \u0106E PRO\u0106I \ud83d\udcaa\ud83c\udffb\ud83d\ude4c\ud83c\udffb\u2764\ufe0f





A post shared by Nina Badric\u0301 (@badrich) on Oct 25, 2020 at 11:18am PDT