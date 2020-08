Ne ide pa ne ide: Šegetinka je drugi put raskinula zaruke...

Time je dala naslutiti da je njihovoj ljubavnoj vezi ipak došao kraj. Riječka manekenka, koja nerado priča o privatnom životu, nije htjela komentirati šuškanja da je raskinula zaruke nakon svega osam mjeseci

<p>Bivša stanarka “Big Brothera” posljednjih tjedana ne objavljuje fotografije zaručnika na svojoj društvenoj mreži. Iako mu nikad nije objavila identitet, osim što je rekla da se zove Lazar i da je crnogorski ugostitelj koji ima kafiće po Beogradu te da je nekoliko godina mlađi od nje, <strong>Barbara Šegetin </strong>(30) na Instagramu objavljuje samo svoje seksepilne fotografije, kao i one iz noćnih provoda.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Time je dala naslutiti da je njihovoj ljubavnoj vezi ipak došao kraj. Riječka manekenka, koja nerado priča o privatnom životu, nije htjela komentirati šuškanja da je raskinula zaruke nakon svega osam mjeseci.</p><p>- Ljubav je trenutačno pod znakom upitnika - znakovito nam je rekla Barbara. Misteriozni<strong> Lazar </strong>zaprosio ju je na Novu godinu u beogradskom hotelu, a šokirana manekenka zaplakala je od sreće i odmah pristala bez premišljanja. Zbog njega se odselila od sestre <strong>Tine</strong> (28), s kojom je živjela u Beogradu nakon izlaska iz “Big Brothera” prije pet godina i s Lazarom započela zajednički život u srpskoj prijestolnici. Par je planirao vjenčanje, no planove im je pokvarila situacija s koronom.</p><p>- Lazar je sve ono što sam tražila u muškarcu. Volim da je uredan, vrijedan, da drži do sebe i da mi je pravi prijatelj - rekla nam je nedavno.</p><p>Dodala je kako je kod muškarca odbija lijenost, mrzi kad je neradnik, ne voli aljkavost, nekulturu i foliranje. No nakon nekoliko mjeseci zajedničkog života, kako doznajemo, došlo je do neslaganja karaktera i Barbara je iznenada ostavila Lazara. Sa sestrom i prijateljicama trenutačno se odmara u Crnoj Gori. Najčešće su u Kotoru, a odu i do Budve. Ove godine ipak nisu unajmile jahtu. Preko dana se kupaju i sunčaju, a navečer odlaze u restorane i klubove.</p><p>Frajeri ih salijeću, no sestrama Šegetin muškarci nisu ni na kraj pameti. Barbara je tijelo ukrasila s nekoliko tetovaža, posljednju, logo Guns N’ Rosesa napravila je s bivšim zaručnikom, kojeg također nikad nije imenovala, a s kojim je navodno bila i u Tajlandu. Logo njihova omiljenog benda istetovirala je na rebrima, no kako nam je poslije rekla - nije zažalila.</p><p>S Lazarom se ipak nije tetovirala. Barbari su to druge zaruke koje je raskinula u nekoliko godina. U Crnoj Gori ostaje još nekoliko dana, nakon čega se sa sestrom Tinom vraća u Beograd kako bi finalizirale otvorenje kozmetičkog salona, čije je otvorenje također završilo na čekanju zbog korone. Tina također trenutačno solira nakon razvoda braka prošlog ljeta. Sestre Šegetin uživaju u društvu s prijateljicama, a za nove ljubavi, kažu, ima vremena. U kontaktu su s bivšim stanarima “Big Brothera”, a najčešće se čuju s pobjednikom Darkom, koji je gajio simpatije prema Tini.</p>