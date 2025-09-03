Obavijesti

Show

Komentari 0
ISPRAĆAJ LJETA

‘Ne moš omanut na Omanovcu’ uz Damira Urbana, a tu su još Sakupljači perja i Baby Babilon

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: < 1 min
‘Ne moš omanut na Omanovcu’ uz Damira Urbana, a tu su još Sakupljači perja i Baby Babilon
2
Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Na 665 metara iznad Pakraca u subotu je na rasporedu treće izdanje festivala 'Ne moš omanut na Omanovcu'. Osim dobre glazbe, bit će tu i vrhunskog popratnog sadržaja i programa...

U subotu, 6. rujna na rasporedu je treći 'Ne moš omanut na Omanovcu'. To je svojevrsni ispraćaj ljeta na 665 metara iznad Pakraca, a kraj Planinarskog doma Omanovac. Zvijezda večeri je Damir Urban, a uz njega za rasplesani i raspjevani program pod zvijezdama zaduženi su Sakupljači perja i Baby Babilon.

GLAZBENA VEČER Evo kako je bilo na koncertu Urbana&4 i gudačkog kvarteta u Malom rimskom kazalištu...
Evo kako je bilo na koncertu Urbana&4 i gudačkog kvarteta u Malom rimskom kazalištu...

Domaćini u suradnji s Pakračaninom Davorom Nigovićem pripremili su i popratni program, koji uključuje domaća jela i probrana pića. Pokraj doma bit će osigurano i mjesto za sve one koje žele kampirati na Omanovcu. Prošle je godine na "ispraćaju ljeta" bilo oko 2000 posjetitelja, a organizatori se nadaju da će ove godine nadmašiti tu brojku.

- Trudimo se da bude zanimljivo i veselo, nadam se da će i publika to prepoznati te da će opet u velikom dobru biti dio ove manifestacije. Izvođači su atraktivni, a vrijedan pažnje bit će i taj popratni program - rekao nam je Davor Nigović.

Foto: PIXSELL/Saša Zinaja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Od modne piste do mirnog života u Virovitici: Ovako se mijenjala Aleksandra Grdić...
POVUKLA SE IZ JAVNOSTI

FOTO Od modne piste do mirnog života u Virovitici: Ovako se mijenjala Aleksandra Grdić...

Aleksandra Grdić (44), bivša manekenka i Miss Hrvatske, nekad je redovito punila modne piste i naslovnice. Bila je svuda - na revijama, u medijima, na eventima. No u jednom trenutku potpuno se povukla iz javnosti i okrenula mirnijem životu... Danas slavi 44. rođendan, a povodom toga ponovno je privukla pažnju javnosti
Dirnuli su srca, a sada ih više nema: Ovi natjecatelji Života na vagi prerano su nas napustili
TUŽNE SUDBINE

Dirnuli su srca, a sada ih više nema: Ovi natjecatelji Života na vagi prerano su nas napustili

Kandidati Neven, Danijel, Damir i Vanja, unatoč velikim rezultatima u showu 'Život na vagi', nažalost više nisu među nama
VIDEO Kuća koju je Amerikanac u Hrvatskoj kupio za 5000 eura, sada postaje dom iz snova...
Natjecao se u Supertalentu

VIDEO Kuća koju je Amerikanac u Hrvatskoj kupio za 5000 eura, sada postaje dom iz snova...

Natjecatelj showa "Supertalent", Justus Reid, Svoj pothvat preuređenja u prostor koji bi mogao funkcionirati kao stambeni objavljuje na društvenim mrežama. Sada se vidi da njegova kuća u Hrvatskoj ozbiljno napreduje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025