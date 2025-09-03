‘Ne moš omanut na Omanovcu’ uz Damira Urbana, a tu su još Sakupljači perja i Baby Babilon

U subotu, 6. rujna na rasporedu je treći 'Ne moš omanut na Omanovcu'. To je svojevrsni ispraćaj ljeta na 665 metara iznad Pakraca, a kraj Planinarskog doma Omanovac. Zvijezda večeri je Damir Urban, a uz njega za rasplesani i raspjevani program pod zvijezdama zaduženi su Sakupljači perja i Baby Babilon.

Domaćini u suradnji s Pakračaninom Davorom Nigovićem pripremili su i popratni program, koji uključuje domaća jela i probrana pića. Pokraj doma bit će osigurano i mjesto za sve one koje žele kampirati na Omanovcu. Prošle je godine na "ispraćaju ljeta" bilo oko 2000 posjetitelja, a organizatori se nadaju da će ove godine nadmašiti tu brojku.

- Trudimo se da bude zanimljivo i veselo, nadam se da će i publika to prepoznati te da će opet u velikom dobru biti dio ove manifestacije. Izvođači su atraktivni, a vrijedan pažnje bit će i taj popratni program - rekao nam je Davor Nigović.

Foto: PIXSELL/Saša Zinaja