VELIKI POVRATAK

Ne odustaje! Bruno je već šesti put u Supertalentu, pogledajte nastup: 'Najbolji je do sada!'

Ne odustaje! Bruno je već šesti put u Supertalentu, pogledajte nastup: 'Najbolji je do sada!'
Bruno Tomašić ponovno je oduševio žiri svojim neposrednim nastupom i zaraznom energijom. Svojim humorom i spontanošću još je jednom osvojio publiku u dvorani

U šesnaestoj sezoni Supertalenta ponovno se pojavio Bruno Tomašić — i to već šesti put. Unatoč dosadašnjim neuspjesima, pristupio je audiciji s nadom da će ovoga puta žiri i publika prepoznati njegov trud.  

Prije nastupa otvoreno je progovorio o svojim prethodnim pokušajima:

- Ovo se još nije dogodilo da bi jedan pjevač s četiri X-a došao ponovno u istoj sezoni. Ovo što ćemo danas izvesti bit će naravno vrhunac svega. Danas ću sve u žiriju zadiviti jer će ovo biti moj najbolji nastup dosad. Jeste li spremni? - rekao je Bruno puni optimizma.

Na pozornici je izašao u upečatljivoj kombinaciji — ljubičasta košulja, leptir-mašna i karnevalska maska — nadajući se da će se ova izvedba razlikovati od svega dosad.  

- Pa ti si došao! Ja nisam sumnjala da ćeš se vratiti. Mi jesmo u međuvremenu komentirali kako bi sad bilo stvarno lijepo da se dogodi nekakva lijepa muzička magija - rekla je Maja kada ga je ponovno vidjela na pozornici.

Nakon što žiri nije dao prolaz — te Bruno ponovno dobio četiri X-a, Maja mu se zahvalila u ime cijelog žirija: 'Bruno, u ime cijele ove moje male disfunkcionalne obitelji i ove prekrasne publike, iznimno ti se zahvaljujemo što si došao punim gasom i iz sveg srca otpjevati ovu prekrasnu pjesmu. Cijenimo zaista što si naš fan i fan pozornice. Hvala ti, uljepšao si nam sezonu''.

Poručila mu je da, ako se vrati — da se predstavi bez maski i da odabere pjesmu koju može otpjevati „korektno“, u ozbiljnom stilu. 

Iako nije uspio osvojiti „da“, Bruno je i ovaj put pokazao zašto je postao legendaran povratnik — njegov entuzijazam, hrabrost smisao za zabavu ostaju zapamćeni.

