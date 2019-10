Ne pada na isklesane frajere: 'Volim dečke sa trbuščićem...'

Zagrepčanku Maju Ćustić (36) gledamo u showu 'Život na vagi' kao trenericu plavog tima. Maja svojim natjecateljima pomaže u borbi s gubitkom kilograma, makar je i sama priznala kako je zdravlje na prvom mjestu.

- Želim da kandidati postanu zdravi i da pravilno izvode vježbe kako bi mogli vježbati i bez mene. Kada vidim da sam u tome uspjela, to mi je osobna pobjeda - izjavila je Maja za Story te dodala kako unatoč tome što na prvi pogled ostavlja dojam 'hladne' osobe je zapravo veliki emotivac.

- Svaki čovjek ima probleme i oni su mu u tom trenutku najveći na svijetu. Kada s nekim proživljavaš probleme, ne možeš ostati ravnodušan. Tako mi je bilo i u ovom showu. Poku­šala sam zamisliti kako bih se ja osjećala da sam na mjestu naših kandidata. Bilo je dosta škakljivo i jako emotivno - objasnila je i naglasila kako je veliki šaljivdžija te kako voli širiti pozitivnu energiju.

Unatoč tome što pazi na zdravi način prehrane, Maja otkriva kako si dopusti dan kada jede nezdravu hranu.

- Tada jedem sve što želim, od čvaraka, bureka, pizze do ćevapa. Ali znam kada si to smijem priuštiti. Ponekad nešto pojedem i kada to nisam zaslužila jer znam da ću idući dan odraditi dobar trening i potrošiti višak unesenih kalorija. Posebno sam slaba na palačinke i brzu hranu - objasnila je fitness trenerica. Iako je u treningu cijeli svoj život, kad je u pitanju ljubav, Maja je pronašla savršenog muškarca koji nema veze s teretanom ni trčanjem.

- Moj dečko nije osobni trener i ne bavimo se ni sličnim poslom, ali važno mi je da imamo sličan životni stil. Aktivna sam i puno vremena provodim u prirodi, a za to mi treba netko tko voli isti takav tempo - kaže Maja o svojem dugogodišnjem dečku Alanu s kojim često odlazi u šetnje u prirodu, ali i dodaje kako joj nisu nešto napeti isklesani dečki.

- Muškarac mora izgledati kao da vodi brigu o sebi. Može imati trbuščić, ne mora imati pločice, ali mora biti aktivan. Ne volim kada je muškarac isklesan jer znam što je pozadina toga, ali ne volim ni kada je saftast. Mora se malo potruditi - zaključuje.

