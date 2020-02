Ne skriva strije i celulit, a sada su je napali da je uredila guzu

Dizajnerica kupaćih kostima i manekenka Karina Irbi (29) ima više od milijun pratitelja na Instagramu, a njeni obožavatelji ističu da je prate zato što objavljuje prirodne fotografije s kojima svima pokušava pokazati koliko je važno voljeti sebe.

Unatoč tome što često ističe celulit i strije i žene uvjerava kako je to sve normalno, nedavno se suočila s negativnim komentarima i reakcijama zato što je, istaknuli su, svoje fotografije malo 'uredila'.

Zlobnici tvrde da ih je provukla kroz nekoliko filtera i vjerojatno popravila nepravilnosti, a to je bilo dovoljno da pratitelji opletu po njoj jer ne prikazuje stvarnu sliku. Okrivili su je da svaki put zauzme 'savršenu' pozu zbog koje makne pozornist s nepravilnosti, a onda se o toj spornoj Instagram objavi oglasila i influencerica.

- Netko je stavio moju fotografiju na kojoj poziram i 'sirovu' fotografiju uzetu iz videa. Napravili su to kako bi me prikazali kao lažnu djevojku na internetu. Ali, ja sam prava! I oprostitie što ne hodam okolo pozirajući i pazeći kako me tko gleda iz kojeg kuta. Iako, to bi bio odličan trening.

- Razmislite o ogromnom broju neobrađenih videa i fotografija koje imam na svojim društvenim mrežama... Mislim da je jasno da nikoga ne lažem - dodala je.

Karinu je nakon toga podržao veliki broj pratitelja, koji su joj napomenuli kako je ona snažna žena i da ih inspirira, ali i da je ne trebaju zanimati mrzilački komentari.

