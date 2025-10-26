Ne stigne u teretanu: Kristen Bell usputnim vježbanjem održava savršenu liniju

Glumica Kristen Bell uvijek izgleda besprijekorno, a održavati vitku liniju godinama se trudi na različite načine.

- Za mene, biti zdrav znači dobro se osjećati u vezi s odlukama koje donosim, a najvažnije je održavati mentalnu i fizičku formu. Stalno se podsjećam da se ne radi o mojim bedrima: radi se o mojoj predanosti i razini sreće - izjavila je jednom glumica, prenosi People.

Zvijezda serije Nobody Wants This godinama je otvoreno govorila o svojoj rutini vježbanja, koja je uključivala pilates, trening snage i biciklizam. Također je iskreno govorila o tome kako je kretanje utjecalo na njezino mentalno zdravlje.

Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Bez obzira kako izgleda njezin dan, Bell kaže da je kretanje tijela dio njezine rutine. Zvijezda Veronice Mars rekla je u travnju 2021. da trči ili diže utege najmanje 30 minuta svakog dana, ali se ne prisiljava ako nije raspoložena.

- Ako nemam energije, odbijam se gristi zbog toga. Umjesto toga, odradim 10-minutnu meditaciju ili sat istezanja na YouTubeu kako bih sebe stavila na prvo mjesto - istaknula je.

Zaposlena majka dvoje djece nema vremena provoditi sate u teretani. Bell je za Shape 2017. rekla da u dan uključuje kratke nalete kretanja kad god može, čak i na poslu.

- Dok prolazim tekst s kolegama glumcima, naginjem se unatrag na stolac i radim tricepse. Kod kuće, kada sam s djecom u šetnji, a oni lutaju gledajući lišće, ja radim iskorake. Uspijem to ubaciti kako god i kad god mogu - naglasila je.

- Ponekad su moje vježbe razrezane na segmente od minutu i pol tijekom dana. Svaku večer u 21:00 izvodim pse van da obave nuždu, i onda napravim 24 čučnja. To radim svaku večer šest mjeseci i sjajno je jer ne moram tražiti vrijeme - otkrila je glumica u nedavnom intervjuu.

Bell je za Business Insider rekla da je tri desetljeća bila vegetarijanka (i nekoliko godina vegan) prije nego što se 2022. vratila jedenju mesa.

- Napokon mi se više nije činilo čudnim. Osjećala sam da mi treba i da to želim. Sada pokušavam jesti puno proteina kao i moj suprug kako bih mogla dizati utege - rekla je glumica.

Iako je glumica iz The Good Place zahvalila pilatesu što joj je dao trbušne mišiće nakon što joj je porođaj „razorio” trbušnu stijenku, kasnije se preusmjerila na trening snage.

- Dugo vremena sam radila treninge prilagođene ženama, poput pilatesa - rekla je Bell za Business Insider 2025.

- Volim te stvari, ali pronašla sam svoj ritam i vjerojatno imam najbolje tijelo koje sam ikad imala. Ne samo u smislu izgleda, nego i snage, izdržljivosti i kapaciteta, otkad sam počela dizati teške utege - zaključila je Bell.