Obavijesti

Show

Komentari 0
I DALJE SE TRUDI

Ne stigne u teretanu: Kristen Bell usputnim vježbanjem održava savršenu liniju

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ne stigne u teretanu: Kristen Bell usputnim vježbanjem održava savršenu liniju
2
DPA/Pixsell | Foto: DPA/Pixsell

U prošlosti je Kristen Bell u svoju rutinu vježbanja uključivala pilates, trening snage, vožnju biciklom i planinarenje. Sada vježba više puta dnevno, po nekoliko minuta, dok obavlja neke druge poslove

Glumica Kristen Bell uvijek izgleda besprijekorno, a održavati vitku liniju godinama se trudi na različite načine. 

- Za mene, biti zdrav znači dobro se osjećati u vezi s odlukama koje donosim, a najvažnije je održavati mentalnu i fizičku formu. Stalno se podsjećam da se ne radi o mojim bedrima: radi se o mojoj predanosti i razini sreće - izjavila je jednom glumica, prenosi People

Zvijezda serije Nobody Wants This godinama je otvoreno govorila o svojoj rutini vježbanja, koja je uključivala pilates, trening snage i biciklizam. Također je iskreno govorila o tome kako je kretanje utjecalo na njezino mentalno zdravlje.

Reuters/Pixsell
Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Bez obzira kako izgleda njezin dan, Bell kaže da je kretanje tijela dio njezine rutine. Zvijezda Veronice Mars rekla je u travnju 2021. da trči ili diže utege najmanje 30 minuta svakog dana, ali se ne prisiljava ako nije raspoložena.

- Ako nemam energije, odbijam se gristi zbog toga. Umjesto toga, odradim 10-minutnu meditaciju ili sat istezanja na YouTubeu kako bih sebe stavila na prvo mjesto - istaknula je.

Zaposlena majka dvoje djece nema vremena provoditi sate u teretani. Bell je za Shape 2017. rekla da u dan uključuje kratke nalete kretanja kad god može, čak i na poslu.

- Dok prolazim tekst s kolegama glumcima, naginjem se unatrag na stolac i radim tricepse. Kod kuće, kada sam s djecom u šetnji, a oni lutaju gledajući lišće, ja radim iskorake. Uspijem to ubaciti kako god i kad god mogu - naglasila je.

POČELA SU ŠUŠKANJA Netflixova hit serija dobit će i 3. sezonu? Fanovi: 'Ako to ne učinite, bit će to velika greška!'
Netflixova hit serija dobit će i 3. sezonu? Fanovi: 'Ako to ne učinite, bit će to velika greška!'

- Ponekad su moje vježbe razrezane na segmente od minutu i pol tijekom dana. Svaku večer u 21:00 izvodim pse van da obave nuždu, i onda napravim 24 čučnja. To radim svaku večer šest mjeseci i sjajno je jer ne moram tražiti vrijeme - otkrila je glumica u nedavnom intervjuu.

Bell je za Business Insider rekla da je tri desetljeća bila vegetarijanka (i nekoliko godina vegan) prije nego što se 2022. vratila jedenju mesa.

- Napokon mi se više nije činilo čudnim. Osjećala sam da mi treba i da to želim. Sada pokušavam jesti puno proteina kao i moj suprug kako bih mogla dizati utege - rekla je glumica.

STIŽE NOVA SEZONA 'Nobody Wants This': Joanna i Noah se vraćaju na male ekrane
'Nobody Wants This': Joanna i Noah se vraćaju na male ekrane

Iako je glumica iz The Good Place zahvalila pilatesu što joj je dao trbušne mišiće nakon što joj je porođaj „razorio” trbušnu stijenku, kasnije se preusmjerila na trening snage.

- Dugo vremena sam radila treninge prilagođene ženama, poput pilatesa - rekla je Bell za Business Insider 2025.

- Volim te stvari, ali pronašla sam svoj ritam i vjerojatno imam najbolje tijelo koje sam ikad imala. Ne samo u smislu izgleda, nego i snage, izdržljivosti i kapaciteta, otkad sam počela dizati teške utege - zaključila je Bell.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Nemam ljubavnicu, imam dvije cure': Buba Corelli i Jala Brat su najavili koncert u Areni Zagreb
ZNAJU JEDNA ZA DRUGU

'Nemam ljubavnicu, imam dvije cure': Buba Corelli i Jala Brat su najavili koncert u Areni Zagreb

Bosanskohercegovački glazbeni dvojac Jala Brat i Buba Corelli najavili su koncert u zagrebačkoj Areni. Koncert će se održati 9. svibnja iduće godine
Sydney Sweeney pojavila se s novom frizurom. Ali nitko joj u ovoj haljini nije gledao u kosu!
BUJNA GLUMICA

Sydney Sweeney pojavila se s novom frizurom. Ali nitko joj u ovoj haljini nije gledao u kosu!

Kombinaciju je zaokružila decentnim nakitom i prirodnim make-upom s ružičastim tonovima
Sjećate se nje? Evo kako danas izgleda Victoria koja se borila za Antino srce u 'Ljubav je na selu'
VOLI SEKSI IZDANJA

Sjećate se nje? Evo kako danas izgleda Victoria koja se borila za Antino srce u 'Ljubav je na selu'

Bivša kandidatkinja reality showa ove se godine natjecala za Miss Metropole, a na društvenim mrežama obožavatelje nerijetko časti svojim provokativnim fotografijama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025