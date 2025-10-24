Netflixova hit serija dobit će i 3. sezonu? Fanovi: 'Ako to ne učinite, bit će to velika greška!'

Glumica i zvijezda serije Kristen Bell nedavno je u intervjuu otkrila da je scenaristički tim već na okupu i radi punom parom za treću sezonu romantične serije "Nobody Wants This".

- Nikad ne znaš hoće li se zaista snimati... ali pisci već rade na novim epizodama - rekla je Bell u nedavnom intervjuu, čime je potvrdila da se iza zatvorenih vrata već kuha nova sezona, prenosi Screen Rant.

Serija "Nobody Wants This" postala je pravi hit čim se pojavila na Netflixu. Priča je to o neobičnom paru Joanne Williams i Noahu Rocklovu - koja je zasigurno osvojila publiku iskrenim humorom i prikazom te romantične, ali zaluđene ljubavne priče.

Foto: PROMO

Ako se planovi za treću sezonu ostvare, publiku očekuje još više sarkastičnog humora, neugodnih situacija i emocionalnih trenutaka koji su postali zaštitni znak serije.

Iako se detalji radnje još drže u tajnosti, američki mediji nagađaju da će fokus i dalje biti na odnosu Joanne i Noaha.

Autorica i kreatorica serije Erin Foster nedavno je otkrila da bi se u trećoj sezoni mogla pojaviti kao sporedni lik.

- Bilo bi zabavno pojaviti se na ekranu, ali zasad ne otkrivam ništa - rekla je Foster za časopis People.

Foto: Youtube/Screenshoot

Društvene mreže su preplavile #NobodyWantsThisSeason3, gdje je glavna tema - radnja serije u 3 sezoni, te isto tako navode da bi prekid serije bio "najveća greška Netflixa ove godine".