'Ne viđamo vas skupa': Charles odgovorio na tračeve o razvodu

- Ravno iz Londona u Zagreb k mami. Jedva čekam da svi budemo zajedno, napisao je Charles Pearce, suprug Elle Dvornik-Pearce (32). Pozirao je sa svojim kćerima, Balie Dee i Lumi Wren, a pratitelji su ga pitali o odnosu s Ellom.

- Jeste li vas dvoje prekinuli? - zanimalo ih je, a Charlesu nije dugo trebalo da odgovori:

- To je naš drugi, treći ili četvrti dom, ali nismo bili ondje od prošle godine kad je bila dodjela Fashion Awards.

Kasnije se pratitelj ogradio rekavši kako dugo Ellu i Charlesa nije vidio skupa pa se zato raspitivao.

Ella je ovih dana objavila album i predstavila 'Alterellu', multimedijski projekt stvaran godinu dana. U tome joj je pomogao Arijan Vuica, koji ju je, kaže, pustio da bude slobodna i kreativna, a on joj je producirao cijeli album.

Ella i Charles vjenčali su se na Valentinovo 2019., nakon pet godina veze. Sudbonosno 'da' rekli su u Las Vegasu.

- Prije 5 godina kad smo se upoznali, Charles me htio odvesti u Las Vegas se vjenčamo, ali ja nisam imala vizu. Otkad smo zaručeni, pokušavamo isplanirati vjenčanje, ali kako su nam obitelji na drugim krajevima Europe, to je bilo jako teško! Tako smo napravili ono što nabolje radimo, kako bi Frank rekao 'na naš način'. Evo nas, samo nas dvoje, učinili smo to službenim - istaknula je tada Ella na svom Instagramu.

