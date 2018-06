Ne vjeruje u granice: Sve može postati materijal za moje šale

Ikona britanskog humora John Cleese (78) dolazi u Zagreb, a u dvorani Lisinski će održati čak dva nastupa, tako je velik interes za čovjeka koji u svojem životopisu ima ostvarenja poput 'Montyja Pythona', serije 'Fawlty Towers' i filmova 'Riba zvana Wanda'.

Foto: Promo SVESTRAN U svakom skeču i filmu svi iz ekipe moraju glumiti nekolicinu različitih likova pa mijenjaju odjeću, i dodaju brkove

- Skoro osamdesetogodišnji Cleese, provest će publiku kroz probrani program svojih klasika i novijih djela - kao i obično, s dobrom dozom crnog humora, po kojem je poznat - stoji na stranicama dvorane Lisinski. Najgenijalniji je naziv njegove turneje - 'Last Time to See Me Before I Die' ili 'Posljednja prilika da me vidite prije no što umrem'. Time se Cleese vrlo jasno referira na svoje, pristojno rečeno, pozne godine.

Foto: Promo

Cleese, rođen u Somersetu 1939. godine već je u školi upadao u nevolje jer se stalno i neprestano zafrkavao, no usprkos tome uspio je 'upasti' na Cambridge. Karijeru je započeo kao scenarist da bi 1969. pomogao stvoriti ekipu 'Monty Pythonovaca' s kolegama Grahamom Chapmanom, Terryjem Gilliamom, Ericom Idleom, Terryem Jonesom, i Michaelom Palinom.

Foto: Promo

'Najbolje dostignuće kada je riječ o humoru u povijesti ljudskog roda' samo je jedan od epiteta kojeg je ekipa zaslužila, a snimili su i nekolicinu filmova za koje se danas može sa sigurnošću reći da imaju kultni status. Cleese je, poput Lenonna, prvi otišao, početkom 4. sezone serije skečeva, no s kolegama je ostao u dobrim odnosima pa je kao Pythonovac sa njima snimao filmove. Teško mu je, kaže, bilo raditi s Grahamom Chapmanom koji je patio od alkoholizma.

Foto: Promo

- Bili smo u avionu za Kanadu kad se Cleese okrenuo prema svima nama i rekao 'hoću van, dosta mi je'. Pitali smo ga da zašto, a on je rekao da ne zna, ali da je siguran u svoju odluku. Njemu puno prije nego nama ostalima nešto postane dosadno, težak je karakter i težak čovjek. Neopisivo je smiješan jer se ne trudi svidjeti ljudima, i zaista mu to nije važno. To mu daje neku posebnu vrstu arogantne slobode - rekao je o Cleeseu kolega Idle.

Foto: Promo Ekipa Monty Pythonovaca

No, usprkos raspadu televizijske ekipe momci su se i dalje ludo zabavljali na setovima filmova (koje mlađe generacije bolje poznaju od 45 epizoda serije). Cleese se prisjetio kako je snima nje znalo biti neopisivo komplicirano. 'Monty Python and the Holy Grail' sniman je u Škotskoj s mizernim budžetom od 400.000 funti.

Foto: Promo Kao legendarni Q u Jamesu Bondu

- Nužda je majka inovativnosti. Zato umjesto konja u filmu imamo kokose, to je bila genijalna ideja Palina. Nismo mogli priuštiti kišobrane pa smo stalno bili mokri do gole kože, mokri i nezadovoljni - rekao je Cleese koji se, kaže, ne boji starenja i smrti ali vrijeme više ne troši na gledanje televizije ili praćenje trendova.

Foto: Promo Kao ludo zaljubljeni odvjetnik Archie Leach

- Pišem svoj materijal i idem okolo dok mogu - kaže komičar.

Foto: Promo Monty Python komedija

- Politička korektnost? Hmmm... Mislim da ne vjerujem u to, samo smatram da od svakog povijesnog događaja mora proći neko vrijeme da se slegne prašina i onda je sve otvoreno za ismijavanje, ali inače ne vjerujem u granice i misli m da sve može biti materijal za šalu. Tko to ne može podnijeti, njegov problem - kaže Cleese koji je svjestan da konzervativci često imaju problema s Pythonovcima i njihovim humorom. On tvrdi da je vrag u detaljima.

Foto: Promo U filmu

- Nikad se nismo rugali Isusu, nego njegovim sljedbenicima - kaže komičar koji je među Amerikancima posebnu popularnost stekao nakon komedije 'Riba zvana Wanda' iz 1988. godine s Kevinom Klineom i Jamie Lee Curtis.