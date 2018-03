'Ne želim više da se to ponovi! Sljedeći put ću razbiti tanjur'

Većina kandidata showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj' u večerašnjoj epizodi nije briljirala. Zbog gubitka kontrole nad pripremom svog jela, Roby i Ivan dobili su najnižih 15 bodova, a za to su krive 'izgubljene' čačkalice na tanjuru.

- Ja ne mogu prijeći preko toga, to je stvarno katastrofa! Oni su nas upozorili, ali ja sam to jelo morao izmasakrirati da izvučem čačkalicu. Užasno me to nervira i frustrira i nije mi jasno da se to može dogoditi - rekao je razočarani Ivan Pažanin, kojeg nije zanimalo Ivanovo opravdanje. Ipak, on nije bio jedini kojeg su natjecatelji izbacili iz takta.

Foto: RTL televizija

- Ne želim više da se to ponovi, ako je salata zadana, ima da bude bolja od glavnog jela. Kad je vidim još jedanput na tanjuru s jelom, onda ću baciti cijeli tanjur - zaprijetio je uzrujani Tomislav Špiček nakon što su Andrea i Barbara napravile kardinalnu pogrešku i servirale blago uvelu salatu na tanjuru kao prilog.

Foto: RTL televizija

Splićanke nisu bile jedine koje su naljutile zagorskog chefa jer su Loreta i Ivana servirale maslinovo ulje uz šarana, koji je slatkovodna riba, na što je Špiček 'poludio'. S druge strane, Miroslav i Josip su ponovno briljirali s pripremom jela.

- Malo se zgrušalo vrhnje, ali zapravo nemam nikakve primjedbe. Sve je lijepo začinjeno i odlični kroketi, baš kakvi trebaju biti - zadovoljno je prokomentirao Špiček, s kojim se složila i Mateja Domitrović Sabo pa su dečki zaslužili najveće ocjene u danu, ukupno 26 bodova.

Foto: RTL televizija

Nakon kušanja, sve je bilo jasno -- tim 'Lađari' opet je 'pomeo' 'Ribice' te sada vodi 130:59.