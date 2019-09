'Ne znam više ni kako se vodi ljubav, već dugo sam solo...'

Protratila sam previše godina. Stvarno me predugo nije bilo. Velika mi je želja vratiti se u život. Ovako više ne mogu dalje, imam neke nove pjesme u planu, priča nam u ekskluzivnoj ispovijesti Super Silva (38).

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pjevačice na domaćoj sceni nema već desetak godina. Perspektivnu karijeru naglo je zaustavila stravična prometna nesreća u kojoj je Silva “zaradila” 20 prijeloma i zbog koje je bila nepokretna. Tad je utonula u depresiju, a bolovala je i od PTSP-a. Snagom volje uspjela je pobijediti teške bolesti, ali u tome nije imala podršku okoline. Kad joj je bilo najteže, ostala je zaboravljena.

- Ne znam hoće li javnost uspjeti razumjeti... Ljudi misle da si lud i bježe od tebe. Shvatila sam da je vrijeme da okončam to napokon. Razočaraš se i doživiš to da te susjedi više ne pozdravljaju. Ako ljudi vide da si na dnu, još će te više šutati. To je strašno - otvara nam dušu Silva.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Odlučila je okrenuti neku novu, sretniju stranicu u svojem životu.

- Bila sam u provaliji. Na samom dnu. Neki su jedva dočekali da završim u takvoj situaciji. Tad se dogodio klik u mojoj glavi, kad sam odlučila da je dosta takvog života. Izgubila sam poštovanje ljudi. Želim ga vratiti. Ima u meni još snage - nastavlja emotivnu ispovijest pjevačica.

Foto: Privatni album/Damir Hoyka

Silvu smo fotografirali u studiju, u koji je došla u pratnji menadžera Senada Hasića. S njim je ostala u dobrim odnosima jer joj pomaže financijski. Život ju je odveo u Zagreb. Tu živi u skromnom stanu i nada se nekim boljim vremenima. S ocem je danas u dobrim odnosima. Neko vrijeme bila je kod njega u Tuzli, gdje mu je pomagala oko staklenika.

- Najviše se želim vratiti na estradu zbog društva. Ne krivim nikoga što sam zaboravljena. Jednostavno sam se predugo otuđila od ljudi i zatvorila u sebe. Popila bih tablete i samo bih spavala. Doživjela sam krah - nastavlja Silva.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Želim vratiti prijatelje i optimizam u svoj život. Skandali koji su me pratili bili su dio mojeg odrastanja. Dio života koji sam prošla i koji ne mogu izbjeći. Naučila sam iz svih svojih pogrešaka i narasla sam kao osoba. Za krađu odjeće u trgovačkom centru dobila sam dvije godine uvjetne kazne. I to više ne radiš. Nikad - otvoreno govori pjevačica.

Najavljuje nam i povratak na estradnu scenu.

- Napisala sam dvije pjesme koje ću snimiti u studiju. S menadžerom dogovaram gaže - kaže Silva, koja smatra kako za nju nije prekasno...

Foto: Privatni album/Damir Hoyka

Smatra kako će se bez ikakvih problema moći vratiti u taj tempo besanih noći koji nosi sa sobom povratak pjevanju i estradi.

- Veselim se povratku na scenu jer godinama me nije bilo, ne znam ni sama koliko točno. Malo me i strah. Moram se pripremiti psihički i fizički. Imam tremu, ali pozitivnu - priča nam Silva.

Ali neće to biti ista ona Silva iz prošlog desetljeća. U međuvremenu je pronašla svoju “divlju”, rokersku stranu.

- Želim se i odmaknuti od narodnjaka. Želim pjevati rock. Želim se modernizirati i ići u korak s vremenom. Okupljam bend i pišem pjesme. Trudit ću se više nego što sam se trudila kad sam prvi put bila na estradi - govori Silva.

Foto: Privatni album/Damir Hoyka

Najviše ne želi razočarati publiku. Za sebe će lako, kaže. Osim treme, najveće probleme stvaraju joj bolovi u kralježnici. Zbog njih još pije tablete, a posebno joj teško bude na dane kad pada kiša jer tad, kako je rekla, “padne u komu”.

- Nisam dugo nastupala, malo sam se povukla u tu samoću i malo me frka kako ću podnijeti te gaže, nastupe, putovanja. Morat ću. Ne postavlja se pitanje hoću li moći, moram - kaže Silva.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Strah ju je hoće li je boljeti kralježnica zbog stresa koji je čeka, no ima rješenje i za to.

- Ako me kralježnica bude previše mučila, nosit ću tenisice na gažama - smije se.

Foto: Privatni album/Damir Hoyka

Silva je godinama i bez ljubavi. Ne zna ni sama koliko točno.

- Ima pet godina sigurno. Nakon veze s djevojkom imala sam jednog dečka, ali to nije dugo potrajalo. Predugo sam sama, ne znam više ni kako se vodi ljubav. Morat ću se podsjetiti. Vjerojatno sam u dubini duše priželjkivala da mi se dogodi ljubav sve ovo vrijeme, no nisam si htjela priznati to - zaključila je.

