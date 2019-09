'Bila sam na samom dnu, PTSP i depresija su me skoro uništili'

Super Silve (38) u javnosti nema zadnjih pet godina. Posljednji put u medije je dospjela prije četiri godine kad su je fotoreporteri uhvatili na zagrebačkoj špici u šetnji gradom. Tad se borila s anoreksijom. S visinom od 170 cm spala je na samo 43 kilograma...

Intervju sa Super Silvom dogovarali smo tjednima. Nije bila spremna ponovno istupiti u javnost iako je, kako nam iskreno kaže, željna svjetala pozornice. Zašto je nestala sa scene, otkrila nam je u ekskluzivnoj ispovijesti.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Da, poprilično je vremena prošlo bez mene. Bila su to neka burna vremena. Doživjela sam prometnu nesreću, u kojoj sam zadobila 20 fraktura i bila sam nepokretna neko vrijeme. I danas me zna jako boljeti kralježnica. Kad je kiša, ja sam u komi - priča nam u jednom dahu Silvija Mišanović poznatija kao Super Silva i odmah nastavlja objašnjavati zašto je estradu zamijenila “običnim” građanskim životom.

- Nisam više mogla podnijeti taj estradni život. Morala sam se povući na neko vrijeme, doći sebi i ozdraviti. Namjerno sam se povukla. Bilo mi je dosta razvlačenja na sve strane. Stalno su me pratili nekakvi skandali. Osjećala sam se kao marioneta. Nisam mogla to psihički podnijeti - priznaje nam Silva.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kad se prvi put pojavila u medijima, atraktivnu pjevačicu zbog bujnih grudi proglasili su seks bombom. Svi su htjeli intervju s njom i smiješila joj se svijetla budućnost na estradi. Ali sve je to palo u vodu prije 12 godina. Preživjela je stravičnu prometnu nesreću, od koje se ni danas nije sasvim oporavila.

Zbog cigarete koju je išao pripaliti njen vozač, izgubili su nadzor nad vozilom i sletjeli u jarak. Ostala je nepokretna i dvije godine provela u bolnici. Tad je oboljela i od depresije.

Foto: Miranda Čikotić

- Dijagnosticiran mi je i PTSP. Bila sam depresivna jer nisam mogla hodati. No s godinama je moje stanje postajalo sve bolje. Prestala sam piti antidepresive, od kojih sam bila nikakva. Sad pijem samo tablete za spavanje jer me muči nesanica, kao i tablete protiv bolova jer me još boli kralježnica, ali ne dam se ja - kaže Silva.

Iako nam priča sa smiješkom, Silva nam priznaje kako od nesanice pati zbog straha od preživljavanja. Egzistenciju nije riješila. Velika želja joj vratiti se na scenu.

Foto: Privatni album/Damir Hoyka

- Nisam sigurna bih li se vratila na scenu, ali moram zbog egzistencije, a i nedostaje mi taj život. Možda nisam trebala skroz nestati toliko dugo. Osamila sam se, izgubila prijatelje, kontakte, veze, sve. To sam sad shvatila. Želim vratiti prijatelje u život, želim vratiti optimizam. Nisu oni krivi što smo izgubili kontakt, ja sam. Samo sam nestala - govori Silva.

Silvu smo fotografirali u studiju. Doveo ju je menadžer Senad Hasić, jedini s kojim je ostala u kontaktu jer joj pomaže financijski. Iako i dalje mršava, Silva tvrdi da je sada “dobra”.

- Sad sam definitivno došla sebi. Treniram i bolje živim, jedem, živim zdravije. Ne znam koliko kila imam sad. Dobila sam pet-šest kila najmanje. Idem u teretanu, imam i vlastitog trenera Žaka. Složio mi je program treninga kao za američke marince. Zadovoljna sam kako sad izgledam, jedino bih htjela nabiti malo više mišića i to je to od želja - otvoreno kaže Super Silva, kojoj nedostaje biti u žiži zbivanja. Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Borila sam se s depresijom. Uvijek sam bila neraspoložena. Popila bih tablete i spavala satima. To me dovelo do kraha – kaže nam Silva. A iako je, prema vlastitom priznanju, dotakla samo dno, sad je ispred nje, nada se, neki bolji život. Tamo gdje je bila, na tome mračnome mjestu, više ne želi nikad biti.

Foto: Privatni album/Damir Hoyka

- Bacila sam tablete. Nisam više u kontaktu s bivšom djevojkom, ona se vratila u Split i živi neki manje depresivan život nego što je imala sa mnom. Iskreno, više i ne komuniciramo baš - kaže nam Silva, koja ima spremno i nekoliko novih pjesama, u koje polaže nade. Sve o njezinu obiteljskom životu, novim pjesmama i skandalima koji su je pratili tijekom cijele karijere pročitajte u drugom dijelu ekskluzivne ispovijesti sutra samo u 24sata.

