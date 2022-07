Nećak Olivera Dragojevića u Vela Luku stigao sa suprugom s kojom ima čak petero djece...

Nećak glazbene legende Olivera Dragojević, pjevač Petar Dragojević, na tradicionalnom koncertu Veloj Luci zapjevao je u čast svojem pokojnom stricu

Na koncert je stigao u pratnji supruge Andreje, koja inače izbjegava javna pojavljivanja, no ovo je ipak bila posebna prilika. Lijepa Andrea izgledala je izvanredno u dugačkoj, uskoj, crnoj haljini koju je upotpunila crnom kožnom torbicom i bež cipela sa potpeticom. Petar je također odabrao crnu kombinaciju za tu večer.

Ove godine Andreja se po prvi put pojavila u Petrovom spotu za pjesmu 'Samo jednom'.

- Kako ću se ja ljubiti na spotu? I onda sam joj rekao, ajde mogla si ti glumiti - ma šta ću ja glumiti, nisam ja za to. Onda je ovaj šta je snimao Slaven rekao, ma najbolje da ti žena glumi. I tako smo je uspjeli nagovoriti i evo super. Sve je to njoj naporno, ona ti nije taj đir, živi mirno, sad ima fakultet. Ona ti je laganini, oko djece i to je njoj najvažnije na svijetu - ispričao je pjevač za IN Magazin.

Petar i Andreja u braku su već 16 godina i zajedno imaju petero djece.

Sinoć su se u Veloj Luci Petru na pozornici pridružili Petar Grašo, Doris Dragović, Tedi Spalato, Zorica Kondža i mnogi drugi glazbenici i svi zajedno zapjevali za Oliver.

