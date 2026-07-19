Nećete gledati finale SP-a? Evo što još ima na TV-u večeras...

Večeras vas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica – od sportskih uzbuđenja i napetih trilera do romantičnih filmova i hit serija. Izdvajamo najvažnije sadržaje između 18 i 23 sata, uz posebnu preporuku najboljih filmova na specijaliziranim filmskim kanalima.

HRT 1

HRT 1 donosi raznolik program za cijelu obitelj. Večer počinje popularnim kvizom "Superpotjera" u 18:05, a informativni blok "Dnevnik 2" je na rasporedu u 19:00. Od 21:12 uživajte u romantičnoj drami "Bezvremenska Adaline" koja će vas povesti na čarobno putovanje kroz vrijeme i ljubav.

18:05 Superpotjera

19:00 Dnevnik 2

21:12 Bezvremenska Adaline (film)

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras je u znaku nogometnog spektakla! Od 20:50 pratite prijenos finala Svjetskog prvenstva, a prije i poslije utakmice očekuju vas nogometne emisije i analize.

20:50 Nogomet, SP 2026.: finale (1. poluvrijeme)

22:02 Nogomet, SP 2026.: finale (2. poluvrijeme)

RTL

RTL nudi odličan izbor za ljubitelje trilera i znanstvene fantastike. U 20:15 na rasporedu je "Kontakt", intrigantan film koji istražuje mogućnost života izvan Zemlje. Nakon toga, za opuštanje, tu je komedija "Kućni tulum" od 23:15.

19:00 RTL Danas

20:15 Kontakt (film)

23:15 Kućni tulum (film)

NOVA TV

NOVA TV donosi filmske hitove i zabavu za cijelu obitelj. Od 20:15 pogledajte "Prevarantice s Wall Streeta" – priču o domišljatim ženama koje preuzimaju Wall Street, a kasnije, u 22:20, slijedi akcijski spektakl "Hulk".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Prevarantice s Wall Streeta (film)

22:20 Hulk (film)

RTL 2

RTL 2 večer rezervira za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija. Od 20:10 pratite "Chicago P.D.", a zatim "Zločinački umovi" u 21:00 i 21:50. Za kraj dana, doza humora uz "Dva i pol muškarca".

18:30 Chicago u plamenu

20:10 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:55 Dva i pol muškarca

Foto: YouTube/screenshot

DOMA TV

DOMA TV nudi napete kriminalističke priče i filmsku večer. Od 19:00 gledajte "Tragovi zločina", a u 20:00 psihološki triler "Potkrovlje". Od 21:45 slijedi komedija "Porođajni bolovi".

18:10 Tragovi zločina

19:00 Tragovi zločina

20:00 Potkrovlje (film)

21:45 Porođajni bolovi (film)

Najbolji filmovi večeri

"Zimska priča" (Star Movies, 20:05) – romantična fantazija s Colinom Farrellom i Russellom Croweom o ljubavi koja nadilazi vrijeme i smrt.

"Okajanje" (Star Movies, 22:30) – Oscarom nagrađena drama o pogrešnim odlukama, ljubavi i ratu, s Keirom Knightley i Jamesom McAvoyem.

"Prestiž" (Star Movies, 10:40, repriza dostupna) – napeti triler o rivalstvu iluzionista, s Hughom Jackmanom i Christianom Baleom.

"Obitelj Mitchell protiv strojeva" (Star Movies, 16:05, idealno za obiteljsku zabavu)

"Jako glasno i nevjerojatno blizu" (Star Movies, 03:50, kasna repriza za noćne ptice)

*uz korištenje AI-ja

