Tijekom karijere Neda Ukraden (70) snimila je oko 400 pjesama i prodala više od 5 milijuna ploča. Iako je na sceni dulje od 50 godina, i danas žari i pali novim hitovima. Gostovala je u emisiji Tončice Čeljuske 'U svom filmu' i otkrila da se u početku htjela baviti nekim drugim stvarima, a ne glazbom.

- Interesiralo me nešto sasvim drugo, a i obrazovala sam se u drugom smjeru, ali život piše romane. U početku sam mislila da će popularnost proći jer sam odrasla u obitelji u kojoj se smatralo da je pjevanje neozbiljno i nesigurno - rekla je Neda.

Završila je engleski jezik i književnost te pravni fakultet u vrijeme kada je već imala karijeru. Paralelno nastupati i učiti nije bilo nimalo jednostavno, ali obitelj joj je bila velika podrška.

- Kako su moji Imoćani, u devetom mjesecu bi mi autobusom poslali gajbu tek ubrane kujundžuše, kako sam bila sama doma i učila po 17, 18 sati, stavila bih tu gajbu pored sebe, svaki grozd umakala u vodu i jela - to su mi bili doručak, ručak i večera. Sjedila bih na neudobnoj stolici kako se ne bih uspavala - ispričala je. Za sebe kaže da je bila vrijedna i ambiciozna, a takva je i danas. Nedavno je prijateljici poslala fotografije sa snimanja zadnjeg spota, a njezin muž je prokomentirao: 'Borba neprekidna, do života!'

Međutim, ono što Nedu tjera naprijed je njezina obitelj, koja je ispunjava svakog trenutka kada ne radi. Krenula je pisati i autobiografiju.

- Tek sada kad su počele izlaziti sve divne uspomene o pjesmama, koncertima, vidim da su to čitave priče, romani. Kad sam pisala o nastanku pjesme 'Zora je svanula', dva puta sam se rasplakala.

- Kada smo svi došli u Ljubljanu u studio, predložila sam da prvo pjevam pjesmu 'Zora je'. Kada sam ušla u studio i počela pjevati, nije mi se svidio aranžman koji je napravio pokojni Rajko Dujmić, on se na to uvrijedio i demonstrativno napustio studio. Ostadoh ja bez pet pjesama i svih aranžmana. Sad, što ćemo? Kažem: Pa valjda netko u Jugoslaviji još zna raditi produkciju osim Rajka Dujmića. I pronašli smo izvanrednog suradnika u Mati Došenu, on je bio fanki i roker, ali je toliko lijepo osjetio što mi želimo. Kad sam sljedeći put došla u studio zagrebačkog glazbenika Janka Mlinarića i čula Došenovu verziju - rasplakala sam se - prisjetila se Ukraden.

Najteži trenuci bili su joj kada se raspala bivša Jugoslavija jer je živjela na četiri adrese - u Imotskom od kuda su joj roditelji, Sarajevu u kojem je bila s obitelji, kući u Boki te u stanu u Beogradu.

- Vraćala sam se s koncerata iz Švedske u travnju 1992., dođemo do Beograda, ali avion ne leti za Sarajevo - rekla je Neda koja je bila u šoku i odmah je zvala svoje iz Sarajeva da brzo dođu u Beograd:

- Svi postulati na kojima smo odgojeni, pali su u vodu. Našla sam se potpuno sama u Beogradu, na jedvite jade su mi došli moji i odmah su otišli za Tivat, a mala mi je bila u 6. razredu osnovne škole. Pokušala sam se uključiti u potpuno nove uvjete, nove pjesme, nove trendove. Moji su potpuno ostali bez primanja. Odlazila sam na neprimjerena mjesta pjevati kako bih uzdržavala svoje dijete. Nitko nije slušao moje pjesme. Imate samo dvije varijante - boriti se i nekako isplivati ili se predati i biti očajan, upropastiti sebe i svoju obitelj. Neću vam reći koliko sam suza isplakala. Našla sam se u vrtlogu strašnog vremena i strašne kušnje.

Iako je sada sama, još uvijek ima, kaže, dvije bračne ponude, ali prvenstveno je majke pa onda sve drugo.