Neda Ukraden i grupa Vigor u novom hitu: 'Život je kratak da bismo ga trošili na mržnju i žal!'

Idealan zabavan spoj dogodi se kad pjevačica Neda Ukraden (72) nabije plesni tempo pjevaču Mariju Rothu (41) i podijeli s njim tajne savjete o dugovječnosti u životu, ali i na estradi. Rezultat toga nalazi se u novom zaraznom ljetnom hitu 'Viva l'amore', koji je upravo izašao na svim streaming servisima.

- Prošlog Uskrsa nastupali smo zajedno u Čakovcu. Nije to bio prvi put, grupa Vigor i ja više smo puta dijelili istu pozornicu po Hrvatskoj i Sloveniji. To je ekipa koja prije svega odiše iskrenim poštovanjem, prijateljstvom i profesionalnošću. Dijelimo publiku, dijelimo poštovanje jedni prema drugima i tako mi je te večeri sinulo da napravimo zajedničku pjesmu. Rodila se ideja, a do realizacije je prošlo gotovo godinu dana jer smo čekali, pravu skladbu - ističe glazbena diva Neda Ukraden, koja predstavlja duet s osječkom grupom Vigor. Za veselu i plesnu pjesmu 'Viva l'amore' snimili su i zabavan spot u kojem najavljuju sezonu nezaboravnih tuluma i vatrenih zabava.

- Dobar je ritam, tjera na ples i širi radost, a to je važno i publici i pjevačima. Spot je prepun boja, moderni šareniš. Sve vrvi kolorima, balonima, šlaufićima.. Iako ne gazimo u plićaku neke plaže dok je temperatura mora 13 stupnjeva, mislim da smo baš uspjeli prenijeti osjećaj ljeta u spotu - zadovoljna je Neda, a frontmen grupe Vigor Mario Roth dodaje:

- Svi naši spotovi snimljeni su na lokacijama, htjeli smo pružiti nešto drugačije. Kad se osvrnemo i shvatimo kako je brzo zima prošla, jasno nam je da je ljeto već pred vratima. Trebamo svi jedni drugima obojiti život, pa to nastojimo učiniti pjesmom i spotom. Mi u Vigoru uvijek se trudimo glazbom širiti ljubav, pozitivu i radost, a drugačije nije ni u duetu s Nedom. Iznenadio nas je i oduševio njezin poziv, a 'Viva l'amore' je baš ono što nam svima treba. Od pandemije do ratova, apsolutno nitko ne može reći da posljednjih godina živimo u savršenom svijetu. Trudili smo se da svim problemima, ružnim i tužnim stvarima zatvorimo vrata, te da publici ponudimo nešto drugačije, lijepo, u živim bojama.

Slaže se i popularna pjevačica, čija karijera traje dulje od pedeset godina. Ona ističe poruku stihova iz pjesme - vrijeme leti, život prolazi.

- Život je kratak. Ako ga potrošimo na mržnju, brigu, žal i nerviranje, ništa od toga... ode nam vrijeme uzalud. Treba se veseliti i uživati u svakom danu - ističe glazbenica, a to je upravo glavni životni moto svih članova grupe Vigor.

- 'Živjela ljubav', kao što na talijanskom jeziku kaže naziv pjesme. Mi slavimo život i slavimo ljubav i to svaki oblik ljubavi. Pjesma je posvećena parovima, ali i prijateljima, kumovima, obitelji... svima s kojima možemo stvarati zajedničke uspomene pune ljubavi. Poruka pjesme je da nisu važne godine nego naš unutarnji osjećaj te da uvijek ima prostora za radost i stvaranje novih lijepih uspomena svakoga dana - ističe Mario. Ova glazbena poslastica stiže mjesecima nakon što su momci iz Vigora izdali pjesmu 'Bez tebe ludim', a Neda singl 'Lavanda'.

Posebno ih veseli što će se ovu nedjelju, na Uskrs, ponovno sresti Neda i Vigorovci u čakovečkoj Dvorani GOC, gdje su prošle godine za najveći kršćanski blagdan imali zajednički koncert i gdje je nastala ideja za duetom. Baš zato ovi će glazbenici novi singl prvi put uživo otpjevati upravo Čakovčanima i Međimurcima.

- Bilo nam je jako lijepo lani, vjerujem da će biti i ove nedjelje. Vlada baš divno ozračje, praznična atmosfera, veseli ljudi i puno dobre glazbe. Radujem se koncertu jer označava da smo realizirali zajednički projekt. Majstorski je napravljena pjesma, kao i spot. Publika će sigurno zavoljeti 'Viva l'amore', sigurno ćemo je često izvoditi na nastupima - i zajedno kad se sretnemo na istoj pozornici, ali i kad nastupamo odvojeno - kaže Neda.

- Uskrsni su nam koncerti postali tradicija. Ljudi vole nakon svih obiteljskih rituala toga dana navečer izaći, opustiti se, rasplesati, zagrliti jedni druge i uživati. Upravo to priuštit ćemo im Neda Ukraden i mi iz grupe Vigor. Jedva čekamo i njihovu reakciju na našu zajedničku pjesmu - kaže Mario, a Neda ne sumnja u uspjeh njihove glazbene suradnje.

- Znate, nakon toliko duge karijere i toliko otpjevanih pjesama, jako je teško izvođaču pronaći nešto da ga oduševi. Ne znam o čemu nisam pjevala! Ali uvijek ima nešto zanimljivo, lijepo novo, svježe, kao što je 'Viva l'amore' - ističe Neda Ukraden.

Nakon slavlja glazbe, radosti i ljubavi u nedjelju s publikom, koju uvijek nazivaju svojom drugom obitelji, i Neda i momci iz grupe Vigor nastavljaju svojim užurbanim estradnim tempom. Omiljeni Osječani nastavljaju s nastupima po Hrvatskoj i Sloveniji, dok im se pune preostali termini u kalendaru koncerata za ovo ljeto, a Neda ih možda ponovno sretne na nekom od nastupa čim se vrati iz Bugarske, gdje je čeka šest koncerata u velikim diskotekama i glavnim gradskim trgovima. A rado bi se, kažu, sreli i na festivalima, koji je nažalost sve manje.

- Festivali su divne prilike da zabavimo publiku i da sretnemo drage kolege. Na takvim mjestima se najčešće stvaraju najljepše uspomene o kojima govorimo i u pjesmi 'Viva l'amore'. Iza kulisa nikad ne nedostaje zanimljivosti, smijeha, radosti te, naravno, dobre pjesme - zaključuje Neda.

