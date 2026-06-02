Neda Ukraden o braku i nevjeri: 'Te priče su laž, nije to realno...'

Neda Ukraden je u podcastu 'Nema labavo by IN magazin' govorila o njenom braku koji nije potrajao, ali i otkrila što misli o prevari. Na pitanje bi li oprostila prevaru, pjevačica je rekla kako bi to najvjerojatnije napravila.

- Treba, na kraju krajeva, oprostiti. Ja bih rekla da bih oprostila - rekla je te objasnila kako nije realno očekivati da se čovjeku tijekom života nitko drugi, osim partnera, neće svidjeti.

Zora je svanula, koncert Nede Ukraden u Osijeku | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- Nije realno da voliš samo jednu osobu i da ti se nikad nitko drugi neće svidjeti. Priča da postoji samo jedna osoba rođena za tebe i da nema nikog drugog je laž - rekla je.

Prisjetila se i braka s Milanom Bilbijom, te otkrila kako je osjećala određene sumnje još prije vjenčanja s njime.

- Ma ja sam se prevarila što sebe nisam poslušala da ne uđem u taj brak. Ali, s druge strane, imam tako prekrasnu kćer iz toga braka, s tim čovjek. On je bio divan čovjek, ali on nije bio za brak sa mnom. Ja sam vrijedna, radna. Ja u dva po noći ako legnem i kažem 'dobro je, nije tri'. To je ljudima jako teško pratiti. To je naporno, njemu je bilo jako naporno, a meni je bilo jako naporno kraj takvog čovjeka životi kome je sve to naporno - objasnila je.

Na pitanje što je presudilo da donese odluku o razvodu, rekla je: 'Kad sam vidjela ponašanje prema meni i curici. Rekla sam ne više ni dan. To nije taj dogovor o našem životu, o podizadnju djeteta. Ako ću biti sama, onda ću biti sama. Onda će možda netko drugi biti sa mnom, ali ti nećeš sigurno'.

Iz tog braka je Ukraden dobila kći Jelenu, s kojom je jako bliska. Nedavno je u emisiji SHOWtime na Happy FM-u otkrila kako joj se, nažalost, nije ostvarila želja da ima još djece.

- Zato mi je moja kći podarila najveću radost - troje divnih unuka - rekla je.