OTVORENO O LJUBAVI

Neda Ukraden o braku i nevjeri: 'Te priče su laž, nije to realno...'

Zora je svanula, koncert Nede Ukraden u Osijeku | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Iz braka s Milanom Bilbijom je pjevačica dobila kći Jelenu, s kojom je jako bliska. No sumnje oko braka je imala još i prije samog vjenčanja...

Neda Ukraden je u podcastu 'Nema labavo by IN magazin' govorila o njenom braku koji nije potrajao, ali i otkrila što misli o prevari. Na pitanje bi li oprostila prevaru, pjevačica je rekla kako bi to najvjerojatnije napravila. 

- Treba, na kraju krajeva, oprostiti. Ja bih rekla da bih oprostila - rekla je te objasnila kako nije realno očekivati da se čovjeku tijekom života nitko drugi, osim partnera, neće svidjeti. 

- Nije realno da voliš samo jednu osobu i da ti se nikad nitko drugi neće svidjeti. Priča da postoji samo jedna osoba rođena za tebe i da nema nikog drugog je laž - rekla je. 

Prisjetila se i braka s Milanom Bilbijom, te otkrila kako je osjećala određene sumnje još prije vjenčanja s njime. 

- Ma ja sam se prevarila što sebe nisam poslušala da ne uđem u taj brak. Ali, s druge strane, imam tako prekrasnu kćer iz toga braka, s tim čovjek. On je bio divan čovjek, ali on nije bio za brak sa mnom. Ja sam vrijedna, radna. Ja u dva po noći ako legnem i kažem 'dobro je, nije tri'. To je ljudima jako teško pratiti. To je naporno, njemu je bilo jako naporno, a meni je bilo jako naporno kraj takvog čovjeka životi kome je sve to naporno - objasnila je. 

Na pitanje što je presudilo da donese odluku o razvodu, rekla je: 'Kad sam vidjela ponašanje prema meni i curici. Rekla sam ne više ni dan. To nije taj dogovor o našem životu, o podizadnju djeteta. Ako ću biti sama, onda ću biti sama. Onda će možda netko drugi biti sa mnom, ali ti nećeš sigurno'. 

Iz tog braka je Ukraden dobila kći Jelenu, s kojom je jako bliska. Nedavno je u emisiji SHOWtime na Happy FM-u otkrila kako joj se, nažalost, nije ostvarila želja da ima još djece. 

- Zato mi je moja kći podarila najveću radost - troje divnih unuka - rekla je. 

