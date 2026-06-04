Neda Ukraden otkrila što ju smeta na sceni: 'Danas je svaki drugi stih o bijelom prahu...'

Neda Ukraden (75) je u podcastu "Nema labavo by IN magazin" komentirala glazbenu scenu, a istaknula je kako joj smeta što se u mnogim modernim stihovima i hitovima veliča droga.

- Svaki drugi stih je bijeli prah. Ma mislim, daj majke ti. Uzmi brašna, napravi neke uštipke, razvij pitu, napravi palačinke - rekla je pjevačica kroz smijeh.

Dodala je kako ju to doista smeta i da je žestok protivnik takvih pjesama, osobito jer ih slušaju mladi.

- I ovako im je dosta jada, ne mogu se jadna djeca snać - govori Neda.

U podcastu je govorila i o ljubavi, vezama i nevjeri te o svom bivšem suprugu. Ono što je rekla, neke bi neke iznenadilo. Naime, Neda je na pitanje bi li oprostila partneru prevaru, rekla kako vjeruje da bi to najvjerojatnije učinila.

Foto: Instagram

- Treba, na kraju krajeva, oprostiti. Ja bih rekla da bih oprostila. Najvjerojatnije bih oprostila - izjavila je.

Svoj je stav objasnila ovako:

- Nije realno da voliš samo jednu osobu i da ti se nikad nitko drugi neće svidjeti. Priča da postoji samo jedna osoba rođena za tebe i da nema nikoga drugog, to je laž.

Foto: Antonio Ahel

Govorila je i o svom bivšem suprugu Milanu Bibliji, koji je preminuo 2013. godine, a s kojim ima kćer Jelenu. Brak je potrajao samo tri godine, a priznala je kako to nije bio pravi izbor.

Foto: Privatni album

- Ma, ja sam se prevarila što sebe nisam poslušala da ne uđem u taj brak. Ali s druge strane, imam tako prekrasnu kćer iz tog braka, s tim čovjekom. On je bio divan čovjek, ali on nije bio za brak sa mnom. Ja sam vrijedna, radna. Ja u dva po ponoći, ako legnem, i kažem: dobro je, nije tri. Znaš? To je ljudima teško pratiti. To je naporno, njemu je bilo jako naporno, a meni je bilo jako naporno kraj takvog čovjeka živjeti, kome je to sve naporno - ispričala je.