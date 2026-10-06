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Neda Ukraden ovog petka stiže u show 'Tko to tamo pjeva': 'Odlično ćemo se zabaviti...'

Piše 24sata,
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Neda Ukraden ovog petka stiže u show 'Tko to tamo pjeva': 'Odlično ćemo se zabaviti...'
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Foto: Nova TV
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Svojim će glazbenim iskustvom pokušati pomoći natjecateljima u otkrivanju tko zaista zna pjevati

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Nova epizoda zabavnog showa 'Tko to tamo pjeva?' donosi novu glazbenu potragu i još jednu večer ispunjenu zabavom, iznenađenjima i neizvjesnim procjenama. Stalnoj postavi panelista ovoga će se puta pridružiti Neda Ukraden, koja će svojim glazbenim iskustvom pokušati pomoći natjecateljima u otkrivanju tko zaista zna pjevati, a tko ih samo vješto pokušava zavarati.

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Natjecateljica novu sezonu showa 'Tko to tamo pjeva?' otvorila osvojivši 5 tisuća eura
Foto: Nova TV

- Jako sam sretna što smo večeras skupa. Ne znam hoćemo li pogoditi tko zna, a tko ne zna pjevati, ali sigurna sam da ćemo se odlično zabaviti - poručila je Neda uoči nove glazbene istrage.

Ovoga puta za glavnu nagradu od 5.000 eura borit će se čak dva natjecatelja. Daniel Grabar i Ana Despotušić iz Splita, svekar i nevjesta, zajedno će pokušati razotkriti tajne glasove i pritom uskladiti vlastite procjene.

NOVA DOZA ZABAVE Tko će briljirati? Vraća se show 'Tko to tamo pjeva', evo i kad
Tko će briljirati? Vraća se show 'Tko to tamo pjeva', evo i kad
Foto: Nova TV

Za njihov dolazak u show zaslužna je upravo Ana, koja je Daniela prijavila nakon što ga je dugo pokušavala nagovoriti da se okuša u emisiji koju je i sama redovito pratila.

- Stalno sam gledala 'Tko to tamo pjeva?' i htjela sam Daniela vidjeti u emisiji - otkrila je Ana, kojoj je, kako kaže, nakon dugog nagovaranja naposljetku uspjelo dobiti njegovo zeleno svjetlo za prijavu.

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Kada je riječ o procjenjivanju ljudi, Daniel malu prednost daje svojoj snahi, no oboje vjeruju da će se dobro snaći u prepoznavanju dobrih i loših glasova. Dodatni motiv za što uspješniju glazbenu istragu imaju i kod kuće. Ako osvoje maksimalnih 5.000 eura, Daniel je već odlučio da će cijeli iznos namijeniti svom unuku.

Foto: Nova TV

Pred njima će se naći devet novih tajnih glasova koji će ih kroz izazove pokušati uvjeriti u svoje pjevačke sposobnosti: Stand-up komičar, Farmerica, Tenisač, Dadilja, Cvjetni aranžer, Studentica korejskog jezika, Dizajnerica igračaka, Novinar i Maserka. Hoće li se njihove procjene poklopiti, hoće li im Neda i ostatak panelista uspjeti pomoći i mogu li Daniel i Ana zajedno stići do maksimalnih 5.000 eura, doznajte u novoj epizodi showa „Tko to tamo pjeva?“ u petak u 20:20 na Novoj TV, a dan prije na Nova Play!

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