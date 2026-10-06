Svojim će glazbenim iskustvom pokušati pomoći natjecateljima u otkrivanju tko zaista zna pjevati
Neda Ukraden ovog petka stiže u show 'Tko to tamo pjeva': 'Odlično ćemo se zabaviti...'
Nova epizoda zabavnog showa 'Tko to tamo pjeva?' donosi novu glazbenu potragu i još jednu večer ispunjenu zabavom, iznenađenjima i neizvjesnim procjenama. Stalnoj postavi panelista ovoga će se puta pridružiti Neda Ukraden, koja će svojim glazbenim iskustvom pokušati pomoći natjecateljima u otkrivanju tko zaista zna pjevati, a tko ih samo vješto pokušava zavarati.
- Jako sam sretna što smo večeras skupa. Ne znam hoćemo li pogoditi tko zna, a tko ne zna pjevati, ali sigurna sam da ćemo se odlično zabaviti - poručila je Neda uoči nove glazbene istrage.
Ovoga puta za glavnu nagradu od 5.000 eura borit će se čak dva natjecatelja. Daniel Grabar i Ana Despotušić iz Splita, svekar i nevjesta, zajedno će pokušati razotkriti tajne glasove i pritom uskladiti vlastite procjene.
Za njihov dolazak u show zaslužna je upravo Ana, koja je Daniela prijavila nakon što ga je dugo pokušavala nagovoriti da se okuša u emisiji koju je i sama redovito pratila.
- Stalno sam gledala 'Tko to tamo pjeva?' i htjela sam Daniela vidjeti u emisiji - otkrila je Ana, kojoj je, kako kaže, nakon dugog nagovaranja naposljetku uspjelo dobiti njegovo zeleno svjetlo za prijavu.
Kada je riječ o procjenjivanju ljudi, Daniel malu prednost daje svojoj snahi, no oboje vjeruju da će se dobro snaći u prepoznavanju dobrih i loših glasova. Dodatni motiv za što uspješniju glazbenu istragu imaju i kod kuće. Ako osvoje maksimalnih 5.000 eura, Daniel je već odlučio da će cijeli iznos namijeniti svom unuku.
Pred njima će se naći devet novih tajnih glasova koji će ih kroz izazove pokušati uvjeriti u svoje pjevačke sposobnosti: Stand-up komičar, Farmerica, Tenisač, Dadilja, Cvjetni aranžer, Studentica korejskog jezika, Dizajnerica igračaka, Novinar i Maserka. Hoće li se njihove procjene poklopiti, hoće li im Neda i ostatak panelista uspjeti pomoći i mogu li Daniel i Ana zajedno stići do maksimalnih 5.000 eura, doznajte u novoj epizodi showa „Tko to tamo pjeva?“ u petak u 20:20 na Novoj TV, a dan prije na Nova Play!
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