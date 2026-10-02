Natjecateljica novu sezonu showa 'Tko to tamo pjeva?' otvorila osvojivši 5 tisuća eura

Prva epizoda treće sezone glazbeno-natjecateljskog showa „Tko to tamo pjeva?“ donijela je nove tajne glasove, neočekivana razotkrivanja, emotivne trenutke i pregršt zabave, a u prvu glazbenu istragu upustila se Sunčica Andraković iz Slavonije. Nakon što je emisiju otvorila veselim bećarcem posvećenim panelistima, krenula je u potragu za lošim glasovima i glavnom nagradom od 5.000 eura. U tome su joj pomagali panelisti Alka Vuica, Luka Nižetić, Gianna Apostolski i Goran Vinčić, kao i gostujuća panelistica Nives Celzijus. Nakon brojnih preokreta i velikog rizika u samoj završnici, Sunčica je svoju glazbenu avanturu završila osvajanjem maksimalnih 5.000 eura.

Foto: Luka Dubroja

Pred Sunčicom se našlo devet intrigantnih tajnih glasova: Čajo, Mažoretkinja, Strojar, Jahačica, Pijanistica, Pizza majstor, Domaćica, Vizažist i Golmanica, a iza njihovih zanimljivih identiteta krili su se i dobri i loši pjevači koje je kroz niz izazova trebala pokušati razotkriti.

U „Prvom dojmu“ Sunčica je morala među devet tajnih glasova odabrati onoga za kojeg vjeruje da ne zna pjevati, i to bez ijednog otpjevanog tona. Prve sumnje brzo su se pojavile, a dok je Sunčica dvojila između Mažoretkinje i Vizažista, Vinčiću i Luki je najviše pažnje privukao Strojar, pa je poslušala njihovu procjenu i poslala Strojara u razotkrivanje. Njihova se sumnja pokazala opravdanom jer je Strojar bio loš glas, čime je Sunčica osvojila prvih 500 eura.

Uslijedio je „Playback“, u kojem je prvi put mogla čuti tajne glasove. Nakon nastupa Čaje, Mažoretkinje, Jahačice i Pijanistice mišljenja panelista bila su podijeljena. Alka je Sunčicu usmjeravala prema Pijanistici, dok su Nives i Luka bili uvjereni da treba odabrati Jahačicu. Sunčica je poslušala upravo njih i još jednom pogodila jer se Jahačica pokazala kao loš glas, čime je natjecateljica stigla do 1.000 eura. U drugom dijelu izazova svoje su tragove pokušali dodatno zamrsiti Pizza majstor, Domaćica, Vizažist i Golmanica. I ovoga puta, poslušala je Luku Nižetića i u razotkrivanje poslala Pizza majstora. Pokazalo se da je donijela dobru odluku jer je Pizza majstor bio loš glas, čime je osvojila novih 500 eura!

Foto: Luka Dubroja

Sreća ju je pratila i u izazovu „To sam ja“, u kojem je kroz kratke video priloge mogla provjeriti tri tajna glasa u njihovim svakodnevnim aktivnostima. Nakon što je pogledala Čaju, Pijanisticu i Golmanicu, priznala je: „Ništa nisam saznala!“ Unatoč tome, odlučila je eliminirati Golmanicu i još jednom donijela dobru odluku. Golmanica je bila loš glas pa je nakon četiri uzastopna uspješna odabira stigla do 2.000 eura.

No savršenom nizu pogotka došao je kraj u izazovu „Tajni studio“. Sunčica je mogla dodatno provjeriti tajne glasove promatrajući kako se snalaze s mikrofonom i tako pokušati otkriti imaju li iskustva s glazbom i pjevanjem. Nakon svega, Gianna je predložila da eliminira Pijanisticu, a Sunčica ju je poslušala. Međutim, Pijanistica je u razotkrivanju pokazala da itekako zna pjevati. Bila je to prva pogrešna procjena večeri, zbog koje je Sunčica ostala na 2.000 eura.

Foto: Luka Dubroja

Ni „Glasoboj“ nije donio povećanje iznosa. Čajo, Mažoretkinja, Domaćica i Vizažist zapjevali su izmjenjujući dobre i loše vokalne dionice, a Gianna je odlučno poručila: „Sunčice, slušaj me, izbaci Domaćicu.“ Alka je ovoga puta odlučila iskušati metodu slučajnog odabira, koji ju je doveo do Čaje, no njega nitko nije želio poslati u razotkrivanje. Konačni izbor pao je na Domaćicu, a njezino je razotkrivanje donijelo jedno od najvećih iznenađenja, ali i najemotivnijih trenutaka večeri. Zapjevala je svevremenski hit „Moja posljednja i prva ljubavi“ Tereze Kesovije i pokazala da je dobar glas, a izvedba je posebno dirnula Alku koja nije mogla suspregnuti suze. „Obožavam tu pjesmu“, priznala je Alka. Nakon dva pogrešna odabira prilika za povratak na pravi put stigla je u izazovu „Ima slike, nema tona“, u kojem je Sunčica prvi put mogla nakratko čuti prave, nemodulirane glasove kandidata. Nakon što su ih poslušali, panelisti su se složili da bi trebala eliminirati Mažoretkinju. Njihova se procjena pokazala točnom jer je nastup otkrio da Mažoretkinja ne zna pjevati, a novih 500 eura povećalo je osvojeni iznos na 2.500 eura.

U posljednjem izazovu „Intervju“ ostali su Čajo i Vizažist. Vinčić je bio uvjeren da Čajo ne zna pjevati, a da je Vizažist dobar glas. Konačna odluka pala je na Čaju, no uslijedilo je novo iznenađenje. Čajo je pokazao da zna pjevati, pa je Sunčica u veliku završnicu ušla s osvojenih 2.500 eura i Vizažistom kao posljednjim tajnim glasom.

Foto: Luka Dubroja

Tada je stigla i najteža odluka večeri. Sunčica je mogla zadržati osvojenih 2.500 eura ili riskirati sve za maksimalnih 5.000 eura. I ona i panelisti bili su uvjereni da Vizažist zna pjevati, no pred konačnim razotkrivanjem nervoza ju je tjerala da se predomisli. Ipak je odlučila vjerovati svojoj intuiciji, riskirati osvojeni iznos i ići do kraja. U finalnom duetu Vizažist je zapjevao s Nives Celzijus i pokazao da su procjene bile točne. Veliki rizik tako je donio maksimalnih 5.000 eura, a Sunčica nakon konačnog razotkrivanja nije mogla suspregnuti suze sreće. Nakon uspješnih procjena, neočekivanih obrata i odluke da riskira sve u samoj završnici, iz prve epizode nove sezone otišla je s glavnom nagradom i na najbolji način otvorila treću sezonu showa „Tko to tamo pjeva?“.

Nova uzbuđenja, novi tajni glasovi i još jedna nepredvidiva glazbena istraga stižu već sljedećeg petka na Novu TV, dok će novu epizodu gledatelji moći pogledati dan prije na Nova Play. Tko će sljedeći pokušati nadmudriti tajne glasove, a tko će svojim pjevačkim sposobnostima iznenaditi baš sve, doznajte u novoj epizodi showa „Tko to tamo pjeva?“.