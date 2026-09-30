U petak kreće nova sezona 'Tko to tamo pjeva', a panelistima će se pridružiti Nives Celzijus

Nova sezona popularnog zabavnog showa „Tko to tamo pjeva?“ donosi nove nepredvidive nastupe, zabavne izazove i tajne glasove koji će pokušati uvjeriti natjecatelje i paneliste u svoje pjevačke sposobnosti. Uz voditelja Franu Ridjana, natjecateljima će u glazbenoj istrazi ponovno pomagati dobro poznata postava panelista koju čine Alka Vuica, Luka Nižetić, Gianna Apostolski i Goran Vinčić, a u prvoj epizodi ovog petka na Novoj TV, i već dan prije na Nova Play, pridružit će im se gošća Nives Celzijus.

Nives je već imala priliku okušati se u ovoj ulozi, pa je ovoga puta u studio stigla s nešto više iskustva i samopouzdanja. Ipak, ni poznavanje igre ne znači da će odluke biti išta lakše jer svaki novi tajni glas donosi novu priliku za pogrešnu procjenu. „S ovom ekipom uvijek je fenomenalno. Prvi put postojala je mala trema, međutim uz cijelu ekipu, njihove dosjetke i smijeh, ona začas prođe. Sad sam već shvatila koje metode pomažu i kako se može prepoznati tajni glas. Nekad je to uspješnije, nekad manje uspješno, ali generalno sam bila zadovoljna svojim odabirima“, otkriva Nives uoči prve epizode.

Foto: Nova TV

Za maksimalnih 5.000 eura u prvoj epizodi borit će se Sunčica Andraković iz Slavonije, koja će već svojim dolaskom unijeti vedar duh u studio. Paneliste će pozdraviti na svoj način, veselim bećarcem u kojem će se osvrnuti na svakoga od njih i tako već na samom početku zapaliti atmosferu u studiju. „Obožavam pjevati bećarce, oni su moj zaštitni znak“, ističe ovotjedna natjecateljica koja se u show prijavila prvenstveno zbog dobre zabave, ali i s jasnom željom da kući odnese novčanu nagradu. Hoće li joj uz dobro raspoloženje u tome pomoći i dobar osjećaj za procjenu pjevačkih sposobnosti kandidata, tek će se pokazati.

Foto: Nova TV

Zadatak natjecateljice bit će prepoznati tko među devet tajnih glasova zaista zna pjevati, a tko samo dobro glumi, i to uz pomoć panelista. Kroz sedam izazova morat će postupno eliminirati osam kandidata, a za svaki eliminirani loš glas osvaja 500 eura. Prije završnog nastupa Sunčica će moći odlučiti hoće li zadržati dotad osvojeni iznos ili riskirati sve za glavnu nagradu od 5.000 eura. Potom će preostali tajni glas zapjevati u duetu s gostujućom panelisticom Nives Celzijus i otkriti svoje prave pjevačke sposobnosti. Ako se pokaže da posljednji tajni glas zaista zna pjevati, Sunčica će, odluči li riskirati, kući otići s punim iznosom, no ako je riječ o lošem glasu, ostat će bez svega. Pred Sunčicom će se u prvoj epizodi naći devet intrigantnih tajnih glasova: Čajo, Mažoretkinja, Strojar, Jahačica, Pijanistica, Pizza majstor, Domaćica, Vizažist i Golmanica.

Hoće li Sunčicu i njezin slavonski temperament pratiti i dobar sluh za pjevače i tko će uspjeti zavarati paneliste doznajte u prvoj epizodi nove sezone showa „Tko to tamo pjeva?“, u petak, 2. listopada na Novoj TV, a već sutra na Nova Play!