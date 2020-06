Neda Ukraden 'ulovila' mlađeg: Snimila duet s Lukom Basijem

<p><strong>Neda Ukraden </strong>(69) snimila je pjesmu s <strong>Lukom Basijem </strong>(27) pod nazivom 'Ni Dubai, ni Hawaii'. Spot su snimali na lokaciji sličnoj farmi, a u njemu, sasvim očekivano, nema kadrova spomenutih gradova, no zato su tu bale sijena i traktor. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Jako sam sretna, da sam prije ljeta uspjela snimiti jednu zaista novu, atraktivnu pjesmu, duet sa mladim Lukom Basijem. Pjesma koja najbolje govori o onom što ljudi najviše vole. A to je dobar provod, dobra pjesma, dobra zabava... Očekujem da ovog ljeta na svim zabavama, feštama, pjevate naš novi hit... A do tada do našeg susreta vjerujem da ćete uživati u videu - poručila je Neda.</p><p>Luka je već snimio nekoliko dueta, ali pjesmu s Nedom smatra trofejem u svojoj karijeri.</p><p>- Sve se dogodilo jako spontano, brzo i to zbog dobre pjesme i ideje. A ne samo to, s Nedom smo snimili video koji je u puno stvari drukčiji od videa koje inače gledamo. Nismo išli ni u Dubai ni na Havaje, jednostavno smo pjesmu snimili na farmi uz dobro društvo, traktore i dokazali da za zabavu ekipi treba pjesma i društvo - govori Luka. </p>