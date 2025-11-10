Stela Rade otkrila zbog čega je nosila vjenčanicu: Predstavila spot i baladu 'Da srce odmorim'

Stela Rade, svojim upečatljivim izgledom koji podsjeća na Amy Winehouse u couture izdanju – kratka kosa, izražajan eyeliner, biseri, tetovaže i elegancija s rubom – predstavila je novu pjesmu 'Da srce odmorim', emotivnu pop baladu koja donosi toplinu, ranjivost i blizinu.

Pjesmu potpisuju Ammar Hadžimujić (tekst) i Dino Mangafić (glazba), autorski dvojac iz Sarajeva. Ona je napisana još prije petnaest godina na engleskom jeziku, no Stela je u njoj prepoznala nešto svoje:

Foto: Luka Grgas

- Kad sam je čula prvi put, zaustavila me. Znala sam da želim da diše na našem jeziku, mekše i bliže. Ovo je pjesma koja poziva na povjerenje i nježnost.

U spotu u režiji Velimira Crljića, Stela se pojavljuje kao mladenka, ali ne kao 'klasična mlada iz kataloga'.

Ona i njezin partner odudaraju od stereotipa: tetovaže, kontrast stilova, emotivna intimnost i estetika koja spaja glamur i punk senzibilitet. Nema svatova. Nema programa. Nema ukrasa radi dojma. Samo njih dvoje. I ljubav koja se ne objašnjava, nego živi.

- Htjeli smo prikazati vjenčanje, ali iz druge perspektive – da nismo tipični mladenci. Oboje smo alternativnog izgleda, istetovirani i željeli smo pokazati tu posebnost u vrlo tradicionalnom okruženju. U spotu nema drugih ljudi, fokus je samo na nama, na emociji i povezanosti - o pjesmi je rekla Stela.