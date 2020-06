Neizvjesna sezona: Raketa čeka goste, a ne radi mu niti kafić...

I jedan i drugi hotel trenutačno ne rade, a zbog pandemije koronavirus neizvjesna im je ova turistička sezona. No kažu da će uskoro otvoriti vrata...

<p><strong>Ivan Rakitić</strong> (32) hotel Kaneo u Novalji na otoku Pagu otvorio je lani, no planove za rad pomrsila mu je pandemija korona virusa. Hotel koji formalno pripada njegovu stricu <strong>Franku Papiću</strong>, direktoru istoimene tvrtke Kaneo koji je, po vlastitom priznanju, u hotel uložio svu ušteđevinu, priprema se za novu sezonu te se ubrzano šminka. Zasad, kažu nam u hotelu, padne koja rezervacija kakvoga gosta, ali restoran i kafić trenutačno ne rade.</p><p>- Nema se za koga raditi - kaže nam jedan radnik pokazujući pustu plažu, ali dodaje kako će uskoro otvoriti, pa makar samo za svoje goste. Hotel koji je smješten na plaži ima četiri zvjezdice, 24 smještajne jedinice, od čega je jedan predsjednički apartman.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO O IVANU RAKITIĆU:</strong></p><p> </p><p>Uz restoran, hotel ima vrt, bar, terasu za sunčanje i saunu za opuštanje svojih gostiju. Hotel se počeo graditi prije tri godine. Tad se govorilo da se obitelj Rakitić želi doseliti u Novalju po dovršetku gradnje hotela, no to se još nije dogodilo.</p><p>Ništa nije bilo ni od priča kako će na otvorenje hotela “Joel” <strong>Dejana Lovrena </strong>(31), nedaleko od Rakitićeva hotela, 200 metara od mora, doći Steven Gerrard.</p><p>- Treba razmišljati o životu nakon nogometa - rekao je Lovren u jednom od intervjua nakon što je otvorio svoj hotel “Joel” u Novalji, koji je trenutačno zatvoren. Nigdje nema nikoga. Pored hotela je otvoreno gradilište. Piše da se grade pansioni i da su trebali biti zatvoreni do kraja prošle godine. Lovren je svoj hotel pompozno otvorio prije dvije godine uz blagoslov svećenika. Nakon svećenikovih inspirativnih riječi Lovren nije imao više ništa dodati pa je samo dao znak okupljenima da ipak neće održati nikakav govor. Hotel, kao i Rakitićev, ima četiri zvjezdice, ali je nešto manjeg smještajnog kapaciteta, odnosno ima 11 jednosobnih apartmana, dva studio apartmana, 1 deluxe apartman i dva depandansa, od kojih je, stoji na stranici hotela, svaki od njih jedinstveno uređen, prilagođen i najzahtjevnijim standardima udobnosti.</p><p>Osim ležajeva, toaleta i kupaonice, u 11 apartmana, od kojih se svaki prostire na 50 kvadrata, nalaze se i dizajnerska kuhinja te velika terasa. Kad je Lovren počeo graditi prije tri godine, znalci su tvrdili da će hotel smješten nedaleko od gradske plaže imati pet zvjezdica. Samo zemljište, koje po gradskim uredbama ne smije biti manje od 2000 četvornih metara, u tom dijelu Novalje stoji od 400 do 500 eura po kvadratu, što znači da je iskeširao od 800.000 do milijun eura samo za tri čestice terena, koje je potom spojio u jednu. Ukupna investicija se procjenjuje na oko tri milijuna eura. Lovrenov ulazak u turizam dogodio se na nagovor majke Silve i oca Saše koji su se, kako kaže, htjeli baviti time. Nogometaš trenutačno nema vremena za hotelijerstvo, a za vođenje su angažirali i menadžera <strong>Zlatka Štefana.</strong></p><p>- U restoranu je zastupljena mediteranska kuhinja, sa zdravim i svježim namirnicama te jednom skraćenom verzijom a la carte menija. Naglasak stavljamo na kvalitetu - rekao je svojedobno Jutarnjem listu Zlatko Štefan.</p><p>Novalja se Rakitiću i Lovrenu raduje, kao i drugim došljacima, jer želi zaustaviti “ekonomsku migraciju”.</p><p>- Lovren i Rakitić su najbolji ‘ambasadori’ i ‘marketinški manekeni’, kreću se u krugovima ljudi koji imaju novca, a to su sve potencijalni investitori. Tad bismo mogli razgovarati o ozbiljnom turizmu u Novalji, koji neće toliko ovisiti o Zrću i partijanerima. Ne biste vjerovali koliko studenata u Londonu zna za Zrće - rekao nam je prije tri godine novaljski gradonačelnik Ante Dabo, kad su se hoteli nogometaša počeli graditi. </p>