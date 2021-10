Bivša manekenka i voditeljica Kelly Brook (41) prije nekoliko godina dobila je titulu najseksi žene svijeta, a sada ponosno ističe bujne obline koje je dobila zajedno s par kilograma viška.

Iako se nekim njezinim obožavateljima ne sviđa promjena, Kelly je apsolutno zadovoljna svojim tijelom te rado pozira za fotke koje kasnije objavljuje na društvenim mrežama.

Fanovi bivše manekenke i voditeljice već su joj dali do znanja kako smatraju da bi trebala poraditi na sebi i da je prije puno bolje izgledala. No, takvi komentari očito ju ne diraju s obzirom na to da rijetko kada odgovara na bilo kakve prozivke, a i izgleda jednako.

Paparazzi su ju nedavno uhvatili na putu do posla. Pozirala im je s velikim osmjehom na licu, a njezinoj sreći zasigurno je kumovala nova pozicija na radnom mjestu. Naime, Kelly će biti nova voditeljica jutarnjeg showa na radiju Heart.

Za posao se odlučila na casual kombinaciju. Predimenzionirani sako i bijelu bluzu spojila je s trapericama, a crne cipele i velika torba te remen sa srebrnom kopčom dali su ovoj kombinaciji 'malo života'.

Podsjetimo, Kelly je nedavno progovorila o tome kako se osjeća nakon što je zbog viška kilograma postala meta hejtera na društvenim mrežama.

- Izgledam kao normalna 40-godišnjakinja. Izgledam kako bih trebala izgledati, to nije nešto nedostižno. Nikada neću imati tijelo koje sam imala s 21 godinom, niti želim biti ta djevojka - izjavila je.

Komentirala je kako bi htjela zaboraviti razdoblja kad je bila mršava i da ne želi ponovno smršaviti do te mjere.

- Ne želim izgubiti svoje grudi i guzu. Ne sviđa mi se biti mršava. Kada sam bila mršava, to je većinski proizlazilo iz stresa i depresivnih stanja - otvoreno je rekla Kelly.

Jednom je rekla kako je sama bila prilično nesvjesna svoje težine kad se krenula debljati, pa dok su to drugi primjećivali i vrijeđali ju zbog toga na društvenim mrežama, ona sama nije vidjela problem. Prema njezinim riječima, razlog tome je što se 'ulijenila i opustila'.

Na nagovor majke i dečka Jeremyja Parisija (36) odlučila je uz striktnu dijetu i vježbanje izgubiti nekoliko kila.

- Osjećam se zadovoljno svojim tijelom i to ima mnoge prednosti - rekla je u jednom intervjuu i priznala da je postala samopouzdanija, posebno u krevetu.

Sada, kad je u potpunosti prihvatila sebe i svoj izgled, ne mora se brinuti o neugodnim komentarima, jer i komplimenti na društvenim mrežama pljušte sa svih strana.