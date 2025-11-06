Neke djevojke su krile godine, a druge odmah osvojile farmere: 'Poželio sam je odmah ljubiti'

Svoje prve susrete i razgovore udvoje odradili su farmeri Željko, Josip E. i Robert.

Foto: RTL

Teška odluka čekala je Josipa – na licu mjesta morao je jednu damu poslati kući, a odlučio se voditi instinktom.

Foto: RTL

-Teško je, ali takva su pravila... Došao sam do odluke. Vesna – oprosti - tražio je riječi Josip, no nije mu zamjerila.

Foto: RTL

Vrijeme je da svoje dame upoznaju i preostala trojica farmera – Josip Đ., Dejan i Tomislav. Josipove dame jedva su ga čekale upoznati i izrešetati, a on je odlučio biti potpuno spontan, no nervozu nije mogao sakriti.

Prva na redu bila je Marija iz Kragujevca kojoj se farmer jako svidio. Otkrila mu je sve o sebi, no jednu informaciju je vješto skrivala:

Foto: RTL

- Bitno da ja i ti imamo priču, godine su samo broj.

- Pokušala me hipnotizirati svojim pogledom, to mi se nije svidjelo, ali kao osoba je odlična - Josip je bio nesiguran.

Foto: RTL

Zagrepčanku Valentinu Josip je zaintrigirao čim je vidjela njegov profil na televiziji, a sad je prvi put sjela preko puta njega. Farmera je iznenadila njezina visina, priznavši da mu malo smeta: 'Ne mogu prijeći preko toga'.

Foto: RTL

Tema oko koje su se najviše povezali bile su životinje, ali i pecanje, što ga je pozitivno iznenadilo.

- Nakon prvog susreta mogla bih zamisliti život s njim - hrabro je otkrila.

Poduzetnica Ljiljana iz Zadra samouvjereno je koračala prema svom farmeru, a odlučila mu ja svašta otkriti.

Foto: RTL

- Objavila sam tri knjige o duhovnosti - šokirala ga je tim podatkom, a pohvalila se i kako radi kao skiperica.

I Ljiljana je pokušala vješto izbjeći odgovor o svojim godinama, iako je Josip tvrdio kako mu je to jako važno.

- Mislim da smo taman, ne bi te trebale brinuti godine - kazala je sa smiješkom pa odmah promijenila temu:

- Planiram upisati tečaj jahanja i kuhanja. Odmah da ti priznam da nisam neka kuharica.

Šećer na kraju bila je trenerica fitnessa Danka, koja ga je odmah osvojila izgledom i energijom.

Foto: RTL

- Ne bi bilo loše da s Dankom malo više vježbam - dodao je.

- Ugodan, pozitivan, komunikativan. Odgovara mi njegova energija - nije mogla sakriti zadovoljstvo ni osmijeh.

Najmlađi farmer Dejan Aniti je kazao da je i više nego spreman, no čekao ga je hladan tuš.

Foto: RTL

- Slušaj, imam jednu situaciju – djevojke koje su ti pisale iz određenih razloga nisu mogle danas doći. Nisu došle sve, ali došao je netko - kazala je Anita, a on nije gubio nadu.

Čekala ga je atraktivna cvjećarica Matea iz Šibenika, presretna jer konkurencije nema.

Foto: RTL

- Poželio sam je ljubiti odmah čim sam je vidio, ali ne može odmah, moramo se prvo upoznati - iskren je bio Dejan.

Nije trebalo dugo da pokrenu i neke ozbiljne teme.

Foto: RTL

- Preslatka je, prelijepa i baš je želim upoznati cijelu - Dejan je bio opčinjen: 'Ako bude kako je krenulo od starta, onda je savršeno'.

- Iskreno se nadam da idemo u dobrom smjeru, tu sam iz čiste namjere - zaključila je: 'Mora biti čvrst, stabilan i na zemlji. Mora biti svoj'.

Foto: RTL

Simpatični farmer Tomislav otkrio je kako je i više nego spreman upoznati dame koje su mu pisale, no trema je bila prisutna.

Foto: RTL

Prva je na redu bila Lea, koja je sama željela probiti led. No na spoju je vladala neugodna tišina, a Tomislav je tražio riječi. No on je smatrao suprotno:

- Priča, ali slabo se ističe, moraš je stalno poticati.

Foto: RTL

Magistra povijesti Iris u 'Ljubav je na selu' stiže iz Praga, a ističe se svojom bojom kose i tetovažama. U razgovoru s Tomislavom ona je preuzela inicijativu, no njezine teme su ga pomalo zbunjivale. Iznenadila ga je i činjenicom da pleše pole dance.

Foto: RTL

- Neobična je, ima veliku energiju, non-stop se smije. Prava zafrkantica - ipak je poručio.

Na kraju je dočekao i vrckavu Petru, koja mu se fizički najviše svidjela. Nju su zanimala farmerova prošla ljubavna iskustva, a otkrila mu je da se jedno vrijeme profesionalno bavila glazbom.

Foto: RTL

- Koketna je pa mi to i prija. Padam na to - priznao je.

Za kraj uzbudljivog dana farmera Josipa Đ. Anita je iznenadila velikim preokretom – odmah je jednu damu morao poslati kući. On im je zahvalio na svemu, priznavši da prevelikih dvojbi ipak nema – kući ide Marija. Kemije jednostavno nije bilo među njima.

A što još čeka farmere i dame, otkrit će nova epizoda 'Ljubav je na selu', u ponedjeljak od 21.25 sati na RTL-u.