Najmlađi farmer iz 'Ljubav je na selu' doživjet će šok: 'One nisu mogle doći, ali netko drugi je...'

Prvi spojevi u 'Ljubav je na selu' opasno se zahuktavaju, a u večerašnjoj epizodi svoje će kandidatkinje upoznati preostala trojica farmera – Josip Đ., Dejan i Tomislav.

Josipove kandidatkinje bit će itekako uzbuđene i jedva će čekati da mu se predstave u najboljem svijetlu. Neke će se hvaliti da su zbog njega prevalile veliki put, neke da su uspješne poduzetnice i spisateljice, a neke će biti skromne, dok će oči govoriti baš sve.

Foto: RTL

'Pokušala me hipnotizirati svojim pogledom, to mi se nije svidjelo', bit će zbunjen mladi farmer nakon jednog razgovora.

Simpatičnom Tomislavu stižu tri snažne žene – diplomirana filozofkinja i etnologinja, povjesničarka te bivša glazbenica. Trema će biti i više nego vidljiva, no mladi će se farmer hrabro pokušati uloviti u koštac sa zadatkom.

Najmlađi farmer sezone Dejan bit će itekako uzbuđen prije upoznavanja, no voditeljica Anita Martinović pripremit će mu hladan tuš: 'Slušaj, imam jednu situaciju – djevojke koje su ti pisale nisu mogle danas doći. Ali došao je netko.'

Foto: RTL

Hoće li Dejan izgubiti nadu ili probati spasiti što se spasiti da?

Uz to, dvojica farmera na licu mjesta morat će donijeti prvu tešku odluku i jednu svoju damu poslati kući tek što su je upoznali!

Tko već pakira kovčege, a tko već planira zajedničku budućnost, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.