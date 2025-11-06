Obavijesti

Show

Komentari 0
PUNO IZNENAĐENJA

Najmlađi farmer iz 'Ljubav je na selu' doživjet će šok: 'One nisu mogle doći, ali netko drugi je...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Najmlađi farmer iz 'Ljubav je na selu' doživjet će šok: 'One nisu mogle doći, ali netko drugi je...'
3
Foto: RTL

U idućoj epizodi popularnog showa nastavit će se upoznavanja farmera i kandidatkinja koje su im pisale. Neke će biti skromne, dok će druge isticati svoje kvalitete

Prvi spojevi u 'Ljubav je na selu' opasno se zahuktavaju, a u večerašnjoj epizodi svoje će kandidatkinje upoznati preostala trojica farmera – Josip Đ., Dejan i Tomislav.

UPEČATLJIVA KANDIDATKINJA Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila ljubav u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda
Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila ljubav u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda

Josipove kandidatkinje bit će itekako uzbuđene i jedva će čekati da mu se predstave u najboljem svijetlu. Neke će se hvaliti da su zbog njega prevalile veliki put, neke da su uspješne poduzetnice i spisateljice, a neke će biti skromne, dok će oči govoriti baš sve.

Foto: RTL

'Pokušala me hipnotizirati svojim pogledom, to mi se nije svidjelo', bit će zbunjen mladi farmer nakon jednog razgovora.

Simpatičnom Tomislavu stižu tri snažne žene – diplomirana filozofkinja i etnologinja, povjesničarka te bivša glazbenica. Trema će biti i više nego vidljiva, no mladi će se farmer hrabro pokušati uloviti u koštac sa zadatkom.

bit će i iskrica Jedan farmer u Ljubav je na selu će biti šokiran! 'Pisala je da ima 35 godina, sad kaže da ima 51!'
Jedan farmer u Ljubav je na selu će biti šokiran! 'Pisala je da ima 35 godina, sad kaže da ima 51!'

Najmlađi farmer sezone Dejan bit će itekako uzbuđen prije upoznavanja, no voditeljica Anita Martinović pripremit će mu hladan tuš: 'Slušaj, imam jednu situaciju – djevojke koje su ti pisale nisu mogle danas doći. Ali došao je netko.'

Foto: RTL

Hoće li Dejan izgubiti nadu ili probati spasiti što se spasiti da?

Uz to, dvojica farmera na licu mjesta morat će donijeti prvu tešku odluku i jednu svoju damu poslati kući tek što su je upoznali!

Ljubav je na selu Dok farmeri broje svoja pisma, samouvjerene dame već stižu: 'Konkurencije za mene nema!'
Dok farmeri broje svoja pisma, samouvjerene dame već stižu: 'Konkurencije za mene nema!'

Tko već pakira kovčege, a tko već planira zajedničku budućnost, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POČELA UPOZNAVANJA Krenuli spojevi u 'Ljubav je na selu'! Kanađanka Dottie s nogu oborila Josipa: 'Voliš odrezak?'
Krenuli spojevi u 'Ljubav je na selu'! Kanađanka Dottie s nogu oborila Josipa: 'Voliš odrezak?'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Što je sad ovo? Karleuša u dolarima od glave do pete, onda još i cirkoni na kapcima
SPEKTAKL ILI TRAILER ZA NEKI SF?

FOTO Što je sad ovo? Karleuša u dolarima od glave do pete, onda još i cirkoni na kapcima

Haljina prekrivena američkim novčanicama, visoke čizme istog printa, duboki dekolte, blještavi lanac oko vrata i platinasta kosa u valovima. Upravo tako je Jelena Karleuša u srijedu stigla na snimanje 'Pinkovih zvezda'
Aleksandar Stanković zahvalio bolnici nakon operacije, a oni su pokazali kakva mu je bila ruka
'POVJERENJE JE NAGRADA'

Aleksandar Stanković zahvalio bolnici nakon operacije, a oni su pokazali kakva mu je bila ruka

Sisačka bolnica u kojoj je operiran poznati voditelj i novinar na svom profilu na društvenoj mreži objavila je tekst u kojemu otkriva kojim ih je riječima posebno motivirao i oduševio
FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kg, a pogledajte kako danas izgleda Štefica Sever
ISPUNILA SI ŽELJU

FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kg, a pogledajte kako danas izgleda Štefica Sever

Bivša natjecateljica iznenadila je svoje pratitelje na Instagramu nevjerojatnom promjenom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025