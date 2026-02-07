Neki čekaju Super Bowl zbog utakmice, drugi zbog nastupa i reklama: Evo tko će se pojaviti

Dok se New England Patriotsi i Seattle Seahawksi pripremaju za Super Bowl LX, a Bad Bunny za spektakl u poluvremenu, reklame već kradu pažnju javnosti svojom postavom prepunom zvijezda. Brendovi tjednima najavljuju svoje spotove, a čini se da će 2026. godina parirati, ako ne i nadmašiti, prošlogodišnju paradu slavnih imena poput Davida Beckhama i Marthe Stewart.

Jennifer Aniston i George Clooney već su podigli prašinu predstavljajući velike brendove sa svojim prepoznatljivim šarmom, dok Kendall Jenner i Sabrina Carpenter koriste svoju popularnost za odvažne i duhovite reklame. Čak su se i Bradley Cooper i Matthew McConaughey udružili sa zvijezdom serije "Bijeli lotos" za jedan od najsmješnijih spotova dosad. Od ponovnih okupljanja slavnih do neobičnih cameo uloga, reklame za 60. Super Bowl postaju pravi show unutar showa, a Daily Mail je zaokružio sve spotove koje morate vidjeti.

Kendall Jenner za Fanatics Sportsbook

Kendall Jenner se u svojoj prvoj reklami za Super Bowl na zaigran način osvrće na internetske šale na vlastiti račun. Spot se naslanja na popularni "meme" o takozvanoj "Kardashian kletvi", koji sugerira da svaki sportaš koji je romantično povezan s njom doživi pad u karijeri.

Jenner se izravno suočava s tim glasinama, otkrivajući da se i sama kladila na tu kletvu dok internet nastavlja nagađati. Njezin samouvjeren i drzak nastup čini reklamu zabavnom i autoironičnom.

Jennifer Aniston i Ben Affleck za Dunkin'

Ben Affleck se vraća u središte pozornosti za Dunkin' u svojoj četvrtoj reklami za Super Bowl, dokazujući da je i dalje najveći obožavatelj kave među glumcima. U spotu, VHS kazeta s natpisom "Network Pilot '95 v3" izaziva kaos s legendama sitcoma kao što su Jennifer Aniston, Matt LeBlanc i Jason Alexander. Aniston moli Afflecka da ne prikaže snimku.

​- Nitko ovo ne smije vidjeti - šapnula je, dok ju je on uvjeravao.

​- Prikazat će se samo jednom.

Spoj nostalgije i neugodnog humora savršeno pogađa cilj, podsjećajući obožavatelje na slavu klasičnih sitcoma iz devedesetih.

Sabrina Carpenter za Pringles

Sabrina Carpenter glumi u iznimno kreativnoj reklami za Pringles pod nazivom "Ljubav na prvi griz", u kojoj gradi svog muškarca iz snova u potpunosti od čipsa. Par zajedno obilazi grad, od romantične večere do pojavljivanja na "Kiss Camu" tijekom utakmice, a njezin odabranik cijelo vrijeme zadržava svoj oblik čipsa.

Međutim, kaos nastaje kada obožavatelji unište njezinog krumpirastog dragog. Reklama aludira na Carpentin glazbeni video "Manchild", što joj daje dodatni pop-zvjezdani štih.

George Clooney za Grubhub

George Clooney debitira u reklamama za Super Bowl s Grubhubom, a njegov je nastup elegantan baš kao što se i očekivalo. Na otmjenoj večeri, gosti su iznenađeni kada otkriju da posljednji slijed dolazi sa skrivenim naknadama, sve dok Clooney ne uskoči s rješenjem.

​- Grubhub će pojesti naknade!

Njegov prepoznatljivi šarm prodaje koncept dok se istovremeno suptilno ruga precijenjenoj dostavi.

Bradley Cooper, Matthew McConaughey i Parker Posey za Uber Eats

Bradley Cooper i Matthew McConaughey ponovno su zajedno, ali ovaj put u sukobu, u novoj reklami za Super Bowl. Dugogodišnji prijatelji ponovno se susreću na ekranu prvi put od filma "Failure to Launch" iz 2006. godine, a sada ulaze u potpuno otkačenu raspravu o hrani, nogometu i teorijama zavjere. Reklama za Uber Eats, nazvana "Gladni istine", prikazuje McConaugheyja kao čovjeka uvjerenog da cijeli sport postoji samo kako bi Amerika jela. Cooper, kao gorljivi navijač Seahawksa, oštro mu se suprotstavlja, sve dok teorije ne počnu zvučati uvjerljivo.

​- Kada quarterback trči, to zovu 'scramble' - inzistira McConaughey, potpuno predan ludilu, dodajući:

​- Razmislite o tome! Vratnice... dizajnirane su po uzoru na vilicu.

Taman kad se čini da ne može biti apsurdnije, omiljena zvijezda iz serije "Bijeli lotos" uskače kako bi odabrala stranu. To iznenađenje je Parker Posey, koja se pojavljuje u ulozi svog lika Victorije Ratliff, stajući na stranu McConaugheyja i potpirujući njegove sve mahnitije teorije temeljene na hrani.

​- Jesi li mu rekao za 'pancake' blokove? - pita Posey svojim karakterističnim suhoparnim tonom.

Ostale zvijezde u svijetu reklama

Popis zvijezda tu ne staje. Emma Stone glumi u crno-bijeloj reklami za Squarespace koja podsjeća na umjetnički film, dok Post Malone, Shane Gillis i Peyton Manning stvaraju urnebesni kaos za Bud Light. Scarlett Johansson, Jon Hamm i Bowen Yang vode nas u razigranu avanturu za Ritz, a Sofía Vergara na duhovit način predstavlja nove Sketchers tenisice.

Serena Williams promovira program za mršavljenje za tvrtku Ro, Elijah Wood glumi magično stvorenje za Skittles, a Ben Stiller i Benson Boone postaju talijanske pop zvijezde za Instacart. Čak se i slavni kuhar Guy Fieri pojavljuje u neprepoznatljivom izdanju za Bosch, zamišljajući život bez svog ikoničnog izgleda.