Nekoć je radila za minimalac, a sada njena guza vrijedi milijune

Američka pjevačica i glumica Jennifer Lopez (49) danas je jedna od najuspješnijih zvijezda, ali njezin put do slave nije bio nimalo jednostavan. Odrasla je u južnom Bronxu u New Yorku, a roditelji su joj porijeklom Portorikanci.

[video: 1203752 / ]

U srednjoj školi Jennifer je voljela sport i bila velika atletska zvijezda. Oduvijek je bila uspješna u sportskim aktivnostima, a posebno u gimnastici. Osvajala jemedalje i trofeje u atletici, pa čak i u softballu. Počela je zarađivati već sa 19 godina. Radila je za minimalac u odvjetničkom uredu, a sve to kako bi si samostalno financirala tečajeve plesa i pjevanja koje je pohađala navečer nakon posla.

S glumačkom karijerom započela je 1994. godine, i to ulogom u seriji 'South Central'. Iako je imala nekoliko sporednih uloga u televizijskim serijama, prvu veliku ulogu imala je u biografskom filmu 'Selena' za koji je zaradila i nominaciju za Zlatni globus u kategoriji najbolje glumice.

Foto: YouTube/Screenshot

Krenulo joj je i u glazbi, osvojila je i nagradu Grammy

Osim u svijetu glume, Jennifer je ostvarila zapažene rezultate i u glazbenoj karijeri. Tako je 1999. godine objavljen njezin prvi album 'On The 6' koji je sadržavao pjesme poput 'Waiting For Tonight', 'If You Had My Love' i ' 'Let's Get Loud', veliki hit koji joj je donio i prestižnu nagradu Grammy u kategoriji najboljeg dance spota.

Iako je singl 'Let's Get Loud' izašao samo u Europi i Australiji, postigao je nezapaženi uspjeh. Uskoro su za latino bombu J. Lo znali obožavatelji iz cijelog svijeta, a unosne ponude diskografskih kuća nizale su se jedna za drugom. Jennifer je uskoro postala jedna od najpopularnijih glazbenica. Nisu izostale ni uloge u filmovima.

Foto: web

Glumila je u mnogim uspješnim filmovima kao što su 'Za sve je kriva svekrva', Ćelija', 'Vjenčanje iz vedra neba', 'Sad je dosta' i 'Dogodilo se na Manhattanu' koji je list New York Times usporedio s njezinim velikim glazbenim hitom 'Jenny From The Block', singlom koji je izašao 2002. godine. Naime, u filmu je Jennifer utjelovila ulogu samohrane majke i spremačice iz Bronxa koja se zaljubljuje u bogatog poduzetnika.

Foto: Profimedia

Osigurala je guzu na 177 milijuna kuna

Nije nimalo čudno da slavne holivudske zvijezde osiguraju pojedine dijelove tijela, pogotovo one koji im donose zaradu na bilo koji način. Isto je to napravila i seks bomba J. Lo. Vlasnica jedne od najpoznatijih guza na svijetu odlučila je osigurati svoju guzu, a svota na koju je to napravila je uistinu rekordna.

Foto: PBG/Press Association/PIXSELL

Naime, nakon što je nezgodno pala na pozornici izvodeći pjesmu 'Louboutins' na American Music Awardsima, Lopez je za svaki slučaj osigurala stražnjicu na vrijednost od 27 milijuna dolara, odnosno na više od 177 milijuna kuna.

Ljubila je glumce i pjevače, a u braku je bila triput

Poznata je i po izrazito burnom ljubavnom životu. Od 1997. do 1998. godine Jennifer je bila u kratkom braku s glumcem Ojanijem Noom (44). Kad su se tek upoznali, Noa je bio konobar, a latino divu upoznao je sasvim slučajno u restoranu. Iako je njihova romansa na prvi pogled izgledala kao savršen izbor, nije dugo potrajala. Razveli su se nakon samo 11 mjeseci braka, ali mu je Jennifer svejedno pomogla četiri godine kasnije kad je ostao bez novca i ušteđevine.

Naime, zaposlila ga je na mjestu voditelja svog restoranu u Pasadeni, a otpustila nekoliko mjeseci kasnije kad se pokazalo da za taj posao nije bio sposoban. Prijetio joj je tužbom, navodno je htio objaviti knjigu o zajedničkom životu, ali je od tog nauma na kraju ipak odustao.

U braku s koreografom i plesačem Crisom Juddom (47) bila je dvije godine. Par se upoznao na snimanju spota za njezinu pjesmu 'Love Don’t Cost A Thing', a vjenčali su se u rujnu 2001. godine. Njihov brak neslavno je završio kad se Jennifer zaljubila u glumca Bena Afflecka (46) i zbog toga zatražila razvod.

Foto: ABACA ABACA PRESS/Press Association/PIXSELL Jennifer i Ben bili su u sretnoj ljubavnoj vezi dvije godine, a prekinuli su netom prije zakazanog vjenčanja. Godinama nakon prekida koji je, kako je u medijima kasnije tvrdio Ben, uništio glumca i njegovu karijeru, američka pjevačica napokon je odlučila progovoriti o svemu što je proživljavala u to vrijeme.

- To je bio grozan period u životu za mene. Bila sam potpuno uništena. Preispitivala sam samu sebe, pitala se trebam li uopće više glumiti. Mislila sam da sam ja kriva za sve, da sam loša u tome što radim. Naša veza urušila se, i to pred očima cijelog svijeta. Trebalo mi je dvije godine da krenem ispočetka - otkrila je za Vanity Fair i dodala kako je cijelu situaciju samo dodatno pogoršao prekid zaruka.

Foto: The Gigli Premiere/Press Association/PIXSELL

Nakon ljubavnog debakla s Benom, trebalo joj je neko vrijeme da se oporavi. Utjehu je pronašla u portorikansko-američkom pjevaču Marcu Anthonyju (50) s kojim se i vjenčala 2004. godine. Činilo se kao da bi njihova romansa mogla i potrajati, a zajedno su dobili i blizance - sina Maximiliana (10) i kćer Emme Maribel (10).

Foto: Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL

Od ožujka 2017. godine, Jennifer je u vezi s umirovljenim igračem bejzbola Alexom Rodriguezom (43). Svoju ljubav vrlo rado pokazuju na društvenim mrežama. Nisu među onim parovima koji svoju vezu skrivaju od javnosti, a u medijima često govore o svojoj ljubavnoj sreći. Već nekoliko mjeseci žive zajedno u New Yorku, a također se šuška da bi se par uskoro mogao i zaručiti.

Foto: Steven Bergman/Press Association/PIXSELL

Iako je već u 50-oj godini, pjevačica bi izgledom i dobrom formom vrlo lako mogla posramiti i dvostruko mlađe kolegice. Kako tvrdi sama Jennifer, recept za njezin odličan izgled nije u čudotvornim preparatima niti estetskim operacijama, već u mukotrpnom treniranju kojem je u potpunosti posvećena.

Foto: Profimedia

Paparazzi je često uhvate kako u društvu tjelohranitelja izlazi iz teretane, a po mišljenju mnogih obožavatelja, jedna od najseksepilnijih holivudskih zvijezda čak i za vježbanje bira samo dobro usklađene i seksi modne kombinacije.

- Jennifer je poput vina. Što je starija, to je bolja. Može biti zahvalna jednim dijelom genetici, ali ključ uspjeha je u njezinoj prehrani. Vrlo je disciplinirana oko toga što jede i ne konzumira alkohol previše. Njezino tijelo je hram - rekao je nedavno osobni trener David Kirsch.