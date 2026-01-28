Nela: Album Arhivirano je moj emotivni dnevnik, otkrivam jako puno o svom životu...

U listopadu prošle godine Nela je objavila album "Arhivirano", koji je "moderan i emotivan dnevnik inspiriran Nelinim životnim situacijama". koncertnu promociju imat će 29. siječnja u zagrebačkom Petom kupeu, a gosti će joj biti Vanna, Nika Turković, Filip Rudan i Mateo Pilat. Nelino drugo studijsko izdanje mediji su opisali riječima "ovim albumom Nela ne samo da osvježava scenu, nego i postavlja nove standarde za one koji se igraju zvukom. Produkcijski 'Arhivirano' djeluje samouvjereno i sofisticirano, s čvrstim osloncem na suvremeni klupski zvuk.“

Album “Arhivirano” izdali ste prošle godine. Opisujete ga kao “svoj emotivni dnevnik”?

Opisujem ga kao svoj emotivni dnevnik jer je zaista tako i nastajao. Nisam gađala poetičnost ni formu, nego iskrenost i svoj doživljaj svega što sam prolazila, kao da netko lista moj osobni dnevnik. Htjela sam ispričati priču i podijeliti jedan intimni dio svog života u kojem se, vjerujem, mnogi mogu prepoznati i zajedno sa mnom podijeliti te emocije.

Foto: Vana Katančić

Kome su upućene poruke s pjesama ovog albuma?

Nekima vrlo konkretno, ali većinom svima koji su se ikad našli u sličnim situacijama. Vjerujem da su neke poruke u pjesmama dovoljno jasne da oni kojima su upućene to i prepoznaju, ali to mi je u konačnici manje važno. Najvažnije mi je ono što sam ja iz svega toga shvatila i izvukla. Pjesme su mi poslužile kao način izražavanja i pomogle su mi da neke teške trenutke lakše prođem i zaliječim.

Kažete da je album za “smijanje i plakanje”. Kako ste u tome uspjeli?

Album je konceptualan, pjesme se međusobno nadovezuju, ali ne govore nužno o istoj emociji ili situaciji. Svaka predstavlja jedan korak, jedan stadij tog mog životnog perioda. Prvih pet pjesama su zaljubljenije, zaigranije i lakše, zato kažem da su za smijanje, dok se u drugoj polovici album okreće ozbiljnijim temama, tu ima i ljutnje, i trenutaka u kojima se osjećaš snažno jer želiš stati na kraj lošim odlukama i nastaviti sam. Pjesma Okej s tom kišom u sebi za mene je ona tiha, iskrena pjesma uz koju se šuti i plače, dok Predivna, kojom album završava, govori o suzama koje oslobađaju i koje ti, na kraju, uvijek pokažu put.

Foto: Vana Katančić

Koliko otkrivate o vlastitom životu ovim albumom?

S obzirom na to da ovaj album nazivam svojim emotivnim dnevnikom, mislim da otkrivam jako puno, i o tome kako razmišljam i o onome što mi se događalo. Sve je stvarno, samo malo pretočeno i oblikovano tako da ne bude doslovno, nego da ostane prostor za emociju i interpretaciju.

Promocija će biti 29. siječnja u zagrebačkom Petom kupeu. Što možemo očekivati?

Očekujte neočekivano. Neće to biti klasičan koncert, nego susret u kojem se briše granica između publike i mene. Uz pjesme, priče i trenutke koji će se dogoditi samo tu večer, uživo, i koje će svatko ponijeti sa sobom.

Koliko Vam znači gostovanje Vanne, Nike Turković i Filipa Rudana?

Koliko mi znači najbolje ću moći pokazati uživo, na pozornici. Ovo je moj prvi koncert i dugo sam radila upravo da bih mogla doći do ovog trenutka. Svako od njih na svoj način je ostavio trag u mom životu i na mom glazbenom putu i neizmjerno sam sretna i zahvalna što mogu s njima dijeliti pozornicu. Njihovo prisustvo obogatit će večer i podići je na jednu posebnu razinu.

Što sljedeće možemo od Vas očekivati?

Još koncerata, novih datuma, novih pjesama i suradnji, a za kraj godine planiram i nešto posebno, ali o tome ćemo kad dođe vrijeme. Možete očekivati sve više i više kontakta s publikom i iskrenog dijeljenja onoga što zaista imam za podijeliti.