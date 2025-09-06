Nema fešte bez Maje Šuput! Slavlje je pretvorila u koncert, a Šime nije skidao kameru s nje

Za Maju Šuput zabava očito nikad ne prestaje. Sinoć je ponovno bila glavna zvijezda, ali ovaj put ne na koncertu, nego na rođendanu PR stručnjaka Hrvoja Ratkića, koji je u poznatom zagrebačkom restoranu proslavio 40. rođendan. Kao i svaka proslava na kojoj se pojavi Šuput, i ova se pretvorila u maleni koncert. Zapjevala je ona, ali i Tony Cetinski te Joško Čagalj Jole.

- Sa bratom - poručila je pjevačica u Jolinu zagrljaju.

Foto: Instagram

Ipak, najviše se komentiralo jedno drugo ime. Među uzvanicima bio je i Splićanin Šime Elez (26), čije se prijateljstvo s Majom već mjesecima prati pod povećalom. Njegov lajk na njezinu objavu, ali i snimke sa same proslave, ponovno su potaknuli glasine da je između njih dvoje puno više od prijateljstva.

Foto: Instagram/screenshot

Njihovo intenzivnije druženje traje već nekoliko mjeseci, još otkada su snimali spot za Majinu pjesmu 'Nisam ja za male stvari'. Zanimljivo, Šime uopće nije bio prvotno planiran za glavnu ulogu, ali kad ga je Majin tim predložio, pjevačica mu je samo poslala poruku i tri dana kasnije već su snimali zajedno.

Foto: PROMO

Snimanje je bilo sve samo ne lagano, temperature preko 40 stupnjeva, scene u vodi, mokre haljine i rad do dugo u noć. Ipak, Maja je kasnije priznala da je sve išlo iznenađujuće glatko. Nedugo nakon toga, viđeni su na jahti kod Brača i nisu se trudili skrivati nježnost.

- Maja je ležala na njemu, ljubili su se i mazili bez obzira na znatiželjne poglede. U jednom trenutku ustala je, otišla po voće i vratila se sa zdjelicom koju je pažljivo donijela Šimi - ispričala nam je čitateljica koja se zatekla u blizini.

Foto: 24sata/canva

Na pitanje o vezi Maja je sve pokušala relativizirati.

- Ja uopće ne znam o čemu vi pričate. Stvarno nemam pojma o čemu pričate - rekla nam je Šuput dok je sa Šimom bila na jahti.

S vremenom su se počeli sve češće zajedno pojavljivati na večerama, koncertima, izletima... Oboje su, čini se, opušteniji i manje se trude skrivati kad su zajedno.

Foto: Čitatelj 24sata