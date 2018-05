Građani se klade kakav će šešir na vjenčanju nositi kraljica...

Na pozivnicama za vjenčanje Meghan Markle (36) i princa Harryja (33), ove subote u Windsoru, stoji kako su šeširi obavezni za sve. U 'pravilniku' kraljevskog vjenčanja stoji tako od davnina, pogotovo za žene, a u proljeće su najčešće obavezni za baš sve uzvanike.

Foto: Chris Bourchier/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL Kraljica Elizabeta II. ima cvjetić

Godinama se prati s kakvim će se kreacijama na glavi, a isto se zove šešir, pojaviti svjetska elita. Nešto stariji ešalon gospođa, poput, recimo, kraljice Elizabete II. (92), drži se klasičnijih modela, oblika kojima se inače šeširi najčešće opisuju.

Foto: Kirsty Wigglesworth/Press Association/PIXSELL Victoria Beckham je imala crni šešir

Svoje ekstravagantne eskapade završava cvijetom, a sve je, usklađeno bojama s ostatkom svečane odjeće. No kraljičin je šešir najpopularnija ponuda na engleskim kladionicama, odnosno koje boje će nositi na vjenčanju Meghan i Harryja. Za predstojeću ceremoniju na kladionicama je favorit da će biti plave boje.

Foto: Patrick van Katwijk/DPA/PIXSELL Neke žene vole crninu

Ako uložite na tu boju jednu kunu, možete dvije biti u plusu. Omiljeni su joj uratci Rachel Trevor-Morgan, čiji najjednostavniji modeli, bez cvjetova, stoje najmanje 5000 kuna. Na vjenčanju Kate Middleton (36) i princa Williama (35) nosila je žuti.

Nekim ženama odgovaraju leptirići na glavi

Camilla (70), kraljičina snaha, supruga princa Charlesa (69), također nosi šešire koji spadaju u red klasičnih. No ostali na toj paradi 'razvaljuju' kreacijama. Svašta se može vidjeti, a vole maštu Jane Taylor, koju voli Kate Middleton.

Foto: Dwayne Senior/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL ONA JE SRETNA Princeza Beatrice od Yorka imala je kombinaciju bež boje te je razigrano mahala

- Kad sam vidjela da Kate nosi moj šešir, osjećala sam se fantastično. A i narudžbe su rapidno narasle - iskrena je dizajnerica šešira. Kreacije i cijene su različite, no 'prvi razred' gostiju na svadbi ne nosi šešire jeftinije od 3000 kuna. No to su osnovni modeli, oni po narudžbi su višestruko skuplji.

Tema: Kraljevsko vjenčanje