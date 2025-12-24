Obavijesti

Nemaju konkurencije: Ovo su najgori omoti božićnih albuma

Božić je vrijeme dobrih želja, lampica i blagdanskog kiča, ali ponekad taj kič izmakne kontroli. Dok su pjesme na ovim albumima često bezazlene, tople ili čak kultne, njihovi su omoti nešto sasvim drugo. Krute poze, neprirodni osmijesi, frizure od kojih bole oči, ideje koje su vjerojatno trebale ostati samo skice... Sve je to završilo na naslovnicama božićnih albuma
Nemaju konkurencije: Ovo su najgori omoti božićnih albuma
Može li netko molim vas obavijestiti Djeda da bi svim ljudima trebao donijeti radost. Ovo je pogled čovjeka koji će vas odalamiti po glavi biljarskim štapom. Doduše, ima dobre šiške, stoji u opisu fotografije koja prikazuje omot Kićinog blagdanskog albuma iz 1984. na stranicama časopisa NME.  | Foto: IMDB
