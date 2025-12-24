Nemaju konkurencije: Ovo su najgori omoti božićnih albuma

Božić je vrijeme dobrih želja, lampica i blagdanskog kiča, ali ponekad taj kič izmakne kontroli. Dok su pjesme na ovim albumima često bezazlene, tople ili čak kultne, njihovi su omoti nešto sasvim drugo. Krute poze, neprirodni osmijesi, frizure od kojih bole oči, ideje koje su vjerojatno trebale ostati samo skice... Sve je to završilo na naslovnicama božićnih albuma
Može li netko molim vas obavijestiti Djeda da bi svim ljudima trebao donijeti radost. Ovo je pogled čovjeka koji će vas odalamiti po glavi biljarskim štapom. Doduše, ima dobre šiške, stoji u opisu fotografije koja prikazuje omot Kićinog blagdanskog albuma iz 1984. na stranicama časopisa NME.
Slavni glazbeni časopis omot albuma 'Christmas with Kićo' 2013. godine proglasio je najgorim na svijetu. Četiri godine prije toga, britanski The Sun dao mu je istu titulu.
Dobar stari Thore zna kako se pogostiti za blagdane, samo mu nedostaje božićno drvce.
Na popisu se našao i njemački pjevač Heino.
Ploča za... djecu? Možda i je, ako svojoj djeci želim noćne more u kojima se pojavljuju demonski gnomovi.
Jadan Mike, sigurno se htio prikazati kao drag i zgodan ljubitelj životinja, no ispao je kao muškarac s mračnom tajnom koji se sprema pojesti golubicu.
Možda smo ih obožavali u 'Briljantinu', no izabrali su krivi album za ponovno ujedinjenje. Izgledaju kao da ih netko pod prijetnjom drži za istim stolom, a da spase život moraju hiniti sreću i bliskost.
Švedski imitator Elvisa Presleyja kod nekih izaziva strah. On je zadnja osoba koju bismo željeli vidjeti u svom domu na božićno jutro.
U opisu albuma 'Jingle Cats' stoji 'pravi mačići pjevaju 20 klasičnih božićnih hitova'. Sudeći prema omotu, to čine s malo zadovoljstva.
Da, Roseanne Barr pjeva i božićne pjesme. A tkogod je album kupio jer mu se svidio omot albuma, vjerojatno će uživati u blagdanskim klasicima.
Baš kao i ime albuma Jima Narbosa, i omot je vrlo jednostavan. I zelen.
Album 'Fifty Grand for Christmas' nastao zbog oklade između Paula Holta i Simona Cowella. S tim albumom, Paul je trebao dospjeti na broj 1 britanskih top ljestvica kako kako bi mi Cowell isplatio 50.000 dolara no dospio je samo do broja 35. Sigurno zbog omota.
