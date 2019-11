'Nemam konkurenciju u showu, bitno mi je što će Bilman reći'

U najnovijoj showa 'Supertalent' nastupit će Riječanka Sara Saršon (33). Magistrirala je Engleski jezik i književnost i pedagogiju, no izabrala je baviti se svojom najvećom ljubavi - trbušnim plesom. Upravo je to njezin adut kojim će se u nedjelju predstaviti publici i žiriju, a ovo joj je četvrti put da dolazi u show.

Koja su tvoja očekivanja od showa?

Očekujem izvrstan nastup što me veseli jer mi je bitna publika da vidi ljepotu trbušnoga plesa. Od žirija ne očekujem ništa novo.

Kada i kako si se zaljubila u ples? Gdje si naučila vještine trbušnoga plesa?

Trbušnim plesom se bavim već 15 godina. Započela sam sa raznim tečajima koji su bili u Rijeci, ali nisam bila zadovoljna, željela sam više i ozbiljnije upoznati tu umjetnost. Logičan slijed je bio pronaći pravo mjesto za usavršavanje, 'Salimpour' školu, koja je jedna od najcjenjenijih škola trbušnoga plesa na svijetu. Tako da mogu reći da sam ponosna članica te škole tim više što sam jedina u Hrvatskoj koja se obrazuje prema najvišem standardu koji postoji za trbušni ples. Također sam i članica najstarije grupe trbušnoga plesa na svijetu 'Bal Anat' te se trenutačno pripremamo za show u Pragu u travnju sljedeće godine. Plesači dolaze sa svih strana svijeta te je neopisivo iskustvo biti dijelom takve zajednice.

Je li trbušni ples tvoj posao ili hobi?

Trbušni ples je prije svega moja ljubav. Cijeli svoj život ulažem u svoje obrazovanje uz svakodnevne treninge. To je doslovce ljubav koja raste iz dana u dan. Lijepo se posložilo da mi je i posao. Imam svoj studio, 'Sara Dance Studio' u Rijeci, gdje vodim tečaj trbušnoga plesa. Uz podučavanje, redovito nastupam u Cabaret showu Mire Ungara u Jazz & Cabaret clubu 'Kontesa' u Zagrebu svakog petka tijekom studenog. Vrlo sam sretna i zadovoljna kako se sve uklapa.

Koji su tvoji hobiji, što voliš raditi u slobodno vrijeme?

Kad ne plešem, a to je po više sati svakodnevno, volim uživati u glazbi, čitati knjige i šetati sa sa svoja dva predivna psića. Također, volim i ples na štiklama koji podučavam u svojem studiju, a obožavam i ples na šipci.

Što misliš o konkurenciji u 'Supertalentu'?

Smatram da nemam konkurenciju. Znam koliko vrijedim i koliko ulažem u sebe, a moji nastupi govore sami za sebe.

Što misliš o konkurenciji općenito, s obzirom na to da se danas sve više djevojki bave trbušnim plesom ,

kao i twerkanjem?

Smatram da je konkurencija zdrava, jer te tjera da uvijek radiš na sebi i budeš još bolji. Mislim da je bitno da plesač nikad ne stane sa usavršavanjem jer na taj način on nema konkurenciju. Danas je sve više mladih djevojaka kojima je primarni cilj pokazivanje i popularnost, a zapravo im je do trbušnoga plesa kao umjetnosti jako malo ili uopće nije stalo. Tužno je što trbušni ples postaje paravan za isticanje vlastitog ega te se na taj način smanjuje poštovanje koje ova umjetnost zaslužuje. Svaka čast izuzecima, ali smo definitivno u manjini. Priznajem samo školovani ples. Nažalost, većina ljudi niti ne zna što gleda, već ono što vide smatraju da to tako mora izgledati i evo otuda kreću loše percepcije oko ovoga plesa.

Po čemu si ti posebna u odnosu na druge djevojke koje plešu, koji je tvoj adut?

Ono što ja priznajem je obrazovanje, ulaganje u sebe i rad. Dovoljno govori činjenica da se konstantno usavršavam u jednoj od najprestižnijih i najcjenjenijih škola za trbušni ples na svijetu, a samim time sam i članica najstarije grupe trbušnoga plesa na svijetu, 'Bal Anata'.

Je li samo plešeš ili i twerkaš?

Trbušni ples i twerk su dvije odvojene plesne discipline. Vjerujem da je twerk sam po sebi iznimno težak i zahtijeva intenzivno vježbanje ukoliko pričamo o pravom twerku. Naravno da znam i zatwerkati zbog svog bogatog plesnog backgrounda, ali mi nije prioritet.

Što misliš o članovima žirija?

Najviše cijenim mišljenje i komentar Bilmana jer je plesač.

Tko je od njih najstroži, a tko gleda kroz prste kandidatima?

Ne želim ih ocjenjivati jer mi to ne dozvoljava moje obrazovanje.

Kako se nosiš s negativnim komentarima i kritikama?

Mislim da je svaka kritika dobrodošla ako je na mjestu. Volim kritiku jer volim raditi na sebi i uvijek se poboljšati. Ali prije svega treba znati od koga dolazi kritika. Koliko ta osoba uistinu zna o tome za što daje komentare. Tu staje svaka priča.

Kako izgleda tvoj prosječan dan?

Moj dan je studio time. Prvo odradim svoje treninge u trajanju od 3-4 sata, a zatim iduća tri sata podučavam svoje polaznike. Većinu vremena sam u plesnom studiju, a kasno navečer se volim relaksirati uz film ili neku dobru knjigu.

Tko je tvoja najveća podrška?

Moja najveća podrška je moja obitelj. Uvijek su tu za mene i guraju me naprijed.

Ima li netko tko ne vjeruje u tebe? Ako da, tko i kako se nosiš s time?

Osoba koja ne vjeruje u mene se niti ne nalazi u mojoj blizini.

Jesi li zaljubljena, imaš li dečka?

Sretno sam slobodna.

