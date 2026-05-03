Saša Matić raspjevao Osijek: "Beskrajno vam hvala…"

Dvorana Gradski vrt ove je subote bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a Saša Matić još jednom je potvrdio zašto već godinama slovi za jednog od najomiljenijih izvođača regionalne glazbene scene.

Već od prvih taktova bilo je jasno da Osijek očekuje večer prepuna emocija, zajedničkog pjevanja i snažne energije koja je trajala do samog kraja koncerta.

„Dobra večer, dragi moji. Uvijek se s posebnim emocijama vraćam u Slavoniju, stvarno ste najbolji domaćini“, poručio je Matić na početku koncerta, što je publika nagradila gromoglasnim pljeskom.

Osijek: Saša Matić nastupio u dvorani Gradski vrt | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Obožavatelji su od prvog do posljednjeg stiha uglas pjevali njegove najveće hitove poput „Kralj izgubljenih stvari“, „Poklonite mi nju za rođendan“, „Nađi novu ljubav“, „Ružmarin“, „Idemo anđele“ i „Sve bi ja i ti“ i brojne druge.

Poseban trenutak večeri bio je rezerviran za hommage velikanima regionalne glazbe, među kojima su Oliver Dragojević i Halid Bešlić. „Prisjetimo se zajedno velikih ljudi i pravih majstora glazbe. To su pjesme koje nikada ne prestaju živjeti - pjevajmo ih iz sveg srca“, rekao je emotivni Matić i dodao

„Najljepše je kada publika preuzme koncert i kada zajedno stvaramo ovu energiju“.

Ova posebna večer imala je dodatni razlog za slavlje jer je Extra FM uz Sašu Matića proslavio svoj 8. rođendan.

Na kraju večeri, omiljeni Matić nije skrivao oduševljenje: „Dragi prijatelji, vi ste večeras po tko zna koji put dokazali da vama ljubav nije zakasnila i na tome vam beskrajno hvala, zato vas ja i volim. Osijek me i ovaj put podsjetio zašto se uvijek rado vraćam. Ova energija i emocija ne mogu se opisati - hvala vam na svemu, vjerujem da ćemo se uskoro ponovno družiti.“

Još jednom, Saša Matić Osijeku je priuštio večer za pamćenje, potvrdivši snažnu vezu s publikom koja traje godinama.

Turneja Saše Matića nastavlja se velikim koncertom u Varaždinu 5. prosinca, a ulaznice su dostupne putem sustava upad.hr. Velik interes publike potvrđuje da su Matićevi koncerti i dalje među najiščekivanijima u regiji.