'Nenad je plakao kad je čuo, a mama stalno smišlja imena...'

Otkrila je pjevačica kako je na sve reagirao njezin suprug Nenad, a kako majka. Ispričala je kako je prvotno i sama bila u šoku, ali da su, naravno, svi presretni zbog vijesti.

<p><strong>Maja Šuput Tatarinov </strong>(41) i njezin suprug <strong>Nenad </strong>(36) čekaju dijete, a pjevačica je u razgovoru za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/maja-suput-otkrila-detalje-prve-trudnoce---623379.html">IN magazin</a> Nove TV otkrila detalje svoje prve trudnoće.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Fali mi još pet, šest dana do četiri mjeseca. To je nevjerojatno, kada dođeš u to neko stanje, onda počneš brojiti dane, a kamoli tjedne. Moram priznati da je to šok. Koliko god si ti spreman u životu na neke stvari, ali taj dan kada se to dogodilo ja sam baš bila u šoku. Svakako je pomogao onaj moment kad na ultrazvuku vidiš da se tamo nešto miče, a pogotovo sada s tri mjeseca kad vidiš baš bebu - ispričala je Maja.</p><p>Otkrila je kako je na sve reagirao suprug, a kako njezina majka. </p><p>- On je počeo plakati, kao i svaki pošteni budući otac. Ali to je baš bilo lijepo, prvi put sam vidjela da čovjek plače. I onda sve dalje ide svojim tijekom, ali definitivno je sve obilježio zakon šutnje jer eto, zbog moje pozicije saznali bi svi više, manje da sam rekla više ljudi. Znalo je točno pet ljudi. A mama, mama je tek u imenima. Vježba da bi mogla izdržati taj tempo za bebu, tako da je svaki dan na kućnom biciklu da može trčati za bebom i to je idealna motivacija za držat dobru kondiciju - pojasnila je Šuput. </p>