Nenad Maji masira noge, a pare lete: Za put dali 200 tisuća kn

Yeeeees 👏👏👏 I DID IT 🙈🙈🙈 Iako se jako bojim visine, nakon nagovaranja i uvjeravanja da ja to mogu , rekla sam idem 🥇🥇 lajk za hrabrost i da vas pitam iskreno, tko bi isao na ovu ljuljacku????

A post shared by majasuput (@majasuput) on Jan 14, 2020 at 5:56am PST