Modna dizajnerica, poduzetnica i bivša 'Spajsica' Victoria Beckham (47) progovorila je o prehrani i otkrila što najviše voli pojesti kad joj treba 'hrana za utjehu'.

- To je ono zanimljivo o ugljikohidratima, zar ne? To je taj ugljikohidrat zbog kojeg se osjećate ugodno, a uz to jako volim sol. Što da vam kažem? - rekla je Victorija kroz smijeh na podcastu 'River Cafe Table 4'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Cjelozrnati tost s dodatkom soli najdraži je Victoriji, a jako voli jesti i povrće kuhano na pari.

Victoria u svojoj prehrani navodno izbjegava šećer, mliječne proizvode, crveno meso, maslaca i ulje, a preferira jela od ribe ili peradi s nemasnim povrćem s niskim udjelom ugljikohidrata.

Kako kaže, misli da je noćna mora svakog restorana.

Beckham, koja je prije bila poznata kao Posh Spice, započela je razvijati svoju 'vrlo zdravu' prehranu tijekom mnogobrojnih turneja. Režim je bio pun iskušenja, pa je ponekad znala pojesti cijelu košaru punu različitih kruščića koje je u pravilu pokušavala izbjeći.

Obožavatelji jednostavnih kombinacija s tostom, poput dodatka samo papra, oduševili su se Victorijinom izjavom na društvenim mrežama.

- Napokon je netko dovoljno hrabar reći to u javnosti! Bravo Victorija, to je najbolja kombinacija.