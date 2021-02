Svestrana britanska umjetnica, pjevačica, glumica i modna ikona Paloma Faith (39) prije nekoliko dana rodila je djevojčicu, a nakon teške trudnoće dijagnosticirana joj je akutna upala dojki.

Riječ je o bakterijskoj upali mliječnih žlijezda i okolnog tkiva dojke koja se najčešće javlja tijekom dojenja. Grudi su joj, kaže, natečene, bolne i osjetljive, a spas je odlučila pronaći u alternativnoj medicini.

Glumica je izazvala lavinu komentara nakon što je podijelila svoju metodu na društvenim mrežama. Naime, bol pokušava ublažiti listićima kupusa koje stavlja na bradavicu.

- Dnevnik nakon porođaja, treći dan i stiglo je moje mlijeko... No, dijagnosticirana mi je akutna upala. To znači da imam previše mlijeka, a dijete nije dovoljno veliko ili jako da bi moglo povući mlijeko. Bolno je... Dojke su mi tvrde kao kamen. Pokušavam s masažom tijekom hranjenja, no toliko boli, poput duboke masaže tkiva, i ne pomaže puno - napisala je Paloma u opisu fotografije na kojoj pokazuje svoje grudi i listiće kupusa pa dodala:

- Jadna beba stvarno je iscrpljena zbog napornog posla koji treba obaviti da izvuče mlijeko iz svih mojih natečenih i začepljenih kanala. Rečeno mi je da bi se s vremenom trebalo smiriti. Nadajmo se da neću prije toga završiti na hitnoj! Ovo je novi level boli! Majčinstvo nije zezancija - dodala je umjetnica za kraj.