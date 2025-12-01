Obavijesti

Neočekivane procjene u prvoj epizodi 'Cash or Trasha': Pisaća mašina prodana za 350 eura

Foto: NOVATV

U prvoj epizodi nove zabavne emisije raritetna pisaća mašina prodana za 350 eura, a vrijednost skupocjenog sata zbog sumnje u autentičnost procijenjena na samo 240 eura!

U prvoj epizodi nove zabavne emisije Cash or Trash predstavljena su prva tri predmeta, a dok su nekima njihovi vlasnici pronašli novi dom, bilo je i onih koji su ipak od prodaje odlučili odustati.

Epizodu je otvorio Mario Jančić, električar iz Zagreba, koji je na procjenu donio zubarsku bušilicu na nožni pogon. Riječ je o predmetu vrlo zanimljivog izgleda, a Mario ga je opisao rečenicom: „Predmet koji nosim je noćna mora za većinu ljudi“, dok je voditeljica Irina uz smijeh dodala: „Ne mogu zamisliti da mi ovim strojem netko prilazi ustima.“

Procjenjitelj Ilam zaključio je da se radi o predmetu iz otprilike 1920-ih godina, njemačke proizvodnje, istaknuvši da je zgodan i dekorativan te da bi mogao biti zanimljiv modernim zubarskim ordinacijama, a dodao je i da ljudi takve predmete ponekad prenamjenjuju u lampe. Mario je, prema informacijama koje je pronašao na internetu, smatrao da bi, ako je predmet potpuno ispravan, njegova vrijednost mogla biti između 500 i 700 eura. Ilam je, pak, nakon detaljnog pregleda procijenio manji iznos i ponudio samo 135 eura. „Nisam baš očekivao tako nisku cijenu, nisam zadovoljan“, priznao je Mario.

Foto: NOVATV

No nakon što je u sobi trgovaca predstavio predmet, situacija se promijenila. Bušilica je prodana za 127,50 eura, a kupio ju je Stjepan: „Imao sam u svojoj kolekciji nekoliko zubarskih bušilica, međutim nijedna nije imala sve svoje dijelove“, kazao je Stjepan nakon kupnje. „Ja sam recimo zadovoljan postignutom cijenom. Mislim da vrijedi više i bit će mi žao što ova bušilica odlazi, jer sam taman naučio raditi s njom i sad je više nema“, zaključio je Mario.

Sljedeća se predstavila Krunoslava Mraz, 80-godišnja umirovljenica iz Velike Gorice i ujedno najstarija prodavateljica u Cash or Trashu. Nekada je bila daktilografkinja i profesorica stranih jezika, a u emisiju je donijela pisaću mašinu s vrpcama i dodatnim tipkovnicama u vrhunskom stanju. „Prodajem nešto vrlo staro, donekle popularno, vezana sam za to jer se radi o poklonu pokojnog supruga. To je bio raritet i zato mi je

to poklonio“, ispričala je, dodavši da je pisaća mašina u njezinoj je obitelji od 1960. godine, a Irina je zaključila kako ima osjećaj da mašina ima puno priča za ispričati. S druge strane, procjenjitelj Ilam objasnio da je riječ o vrlo zanimljivom modelu koji se naziva „majkom pisaćih mašina“, a procijenio je da je proizvedena između 1923. i 1934. godine te da je, s obzirom na starost, u odličnom stanju. Krunoslava je za svoj predmet očekivala barem 200 eura, a Ilam je njegovu vrijednost procijenio na 170 eura.

No, u sobi trgovaca predmet je izazvao izniman interes. „Mnogi tehnički muzeji vape za takvim predmetom“, komentirao je Stjepan, a pisaća mašina prodana je Tomislavu uz pomoć ostalih kupaca za 350 eura. „Ja sam jako zadovoljna cijenom, mislim da je to u redu, a sad je li mi žao što je otišla – je, ali da mi je toliko žao ne bih je ni donijela. Mislim da je otišla u dobre ruke“, kazala je Krunoslava.

Foto: NOVATV

Posljednji se u emisiji predstavio Paško Lukić, ekonomist iz Zagreba. „Predmet koji sam donio potiče iz Irana, to je predmet koji su dobivali časnici u iranskoj vojsci za vrijeme vladavine šaha Muhameda“, objasnio je, pokazujući Seiko sat koji je u aukcijskoj kući originalno kupio za 1600 eura.

No, na Paškovo iznenađenje, procjenitelj Ilam dao je svoj sud da je vrijednost sata svega 250 eura, zbog sumnje u njegovu autentičnost. Trgovci su nakon pregleda ponudili između 100 i 200 eura, no Paško je odlučio da sat neće prodati. „Nisam ni razočaran, nisam ni zadovoljan, imam jedno novo iskustvo iza sebe. Pogledali smo sat, a ovo iskustvo me naučilo da se moram bolje pripremiti za nešto takvo, tako da jedna dobra škola za sljedeći put“, zaključio je Paško.

Foto: NOVATV

Koji će kandidati imati više sreće u idućim procjenama, doznajte već u idućoj epizodi nove emisije Cash or Trash na Novoj TV!

OSTALO

