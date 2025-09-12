Obavijesti

Neodlučna Laura iz 'Savršenog' povećala usne: Malo pumpa, malo ispumpa, pa opet pumpa

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram

Nakon što je nedavno maknula filere iz usana, Laura Prgomet sada se opet odlučila na tretman povećanja. Ranije je rekla kako joj usne izgledaju kao dvije kobasice, no to joj očito sada više ne smeta.

Laura Prgomet (25) ponovno je privukla pozornost javnosti. Bivša natjecateljica iz 'Gospodina Savršenog' pohvalila se svojim novim estetskim zahvatima. Naime, Laura, koja je nedavno maknula filere iz usana, sada se ponovno odlučila na tretman povećanja.

Foto: RTL

Općenito, Laura ne skriva svoju ljubav prema estetskim korekcijama. Ranije je govorila o operaciji grudi i nosa, a nekoliko puta je mijenjala izgled usana. Sama je priznala da je nakon jednog tretmana usana izgledala kao 'dvije kobasice', no očito joj to nije smetalo da ponovno isproba filere.

- Ekstenzije i fileri se vraćaju - poručila je Laura uz fotografiju snimljenu prije nekoliko mjeseci, na kojoj izgleda baš onako kako ju se gledatelji sjećaju iz showa.

FOTO Žena s najvećim usnama na svijetu otkrila kako je nekoć izgledala: Šok! Bila si prekrasna

Sada je došao i taj trenutak pa je Laura pokazala kako izgledaju njene nove usne. Kako je otkrila, jako je zadovoljna kako je zahvat prošao.

- Ovaj put stvarno samo malo jer imam primjer od prije kako usne ne trebaju izgledati - poručila je Laura, koja je otkrila i kako će se konačni rezultat vidjeti kroz nekoliko dana kada splasne otok.

Laura iz 'Savršenog' maknula je filere: Evo kako sada izgleda...

Inače, kada je odlučila ukloniti filere, izazvala je podijeljene reakcije. Dok su je jedni hvalili zbog hrabrosti i prirodnijeg izgleda, drugi su priznali da im se teško naviknuti na promijenjenu Lauru. Usto, uoči ljeta, odlučila se podvrgnuti i operaciji nosa te skratiti kosu, zbog čega je mnogima izgledala potpuno drugačije nego u realityju u kojem ju je publika upoznala. 

Nedavno je Laura pozornost plijenila i kada je u društvu Nevena Ciganovića stigla u poznati vodički klub na koncert Tanje Savić, gdje su zajedno su uživali u hitovima kao što su 'Švaler' i 'Zlatnik'. Također, Ciganović i Laura se sve intenzivnije druže od ovog ljeta. Nedavno su predstavili i prvu TikTok sapunicu naziva 'Bless or Mess'. 

Laura iz 'Savršenog' i Ciganović rade na prvoj TikTok sapunici

Unatoč svim korekcijama i eksperimentima, Laura pokazuje da ne skriva svoje izbore i da se osjeća najbolje u vlastitoj koži. Njezina iskrenost i otvorenost prema estetskim zahvatima nastavljaju privlačiti pozornost javnosti, a pratitelji s nestrpljenjem prate svaki njezin novi potez u 'pumpanju' i 'oblikovanju” izgleda.

Foto: Instagram

