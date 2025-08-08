Nakon Maje i Šime, Laura došla sa svojim 'Savršenim': Uživali u pjesmama srpske pjevačice...

Nakon što je Maja Šuput početkom tjedna oduševila na Vodičkoj fešti gdje ju je iz prvih redova bodrio naočiti Šime Elez, u poznati klub La Playa stigla je i jedna od najpoznatijih kandidatkinja posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' Laura Prgomet.

Foto: Edi Kanurić/La Playa

Društvo joj je pravio njezin 'Savršeni' Neven Ciganović, a zajedno su plesali i uglas pjevali poznate hitove popularne pjevačice Tanje Savić koja je ispunila klub do posljednjeg mjesta.

Unatoč tome što je pjevačica nastupala s prehladom, njena energija i profesionalizam nisu posustali. Publiku je oduševila izvedbama svojih najpoznatijih hitova poput 'Zlatnik', 'Švaler', 'Tako mlada' i mnogih drugih.

Foto: Edi Kanurić/La Playa

- Bilo mi je predivno, doduše malo sam prehlađena i ne pjevam onako kako ja to znam. To me malo nervira. Uvijek želim da sve zvuči savršeno i nadam se da je publici bilo dobro - izjavila je Tanja koja je prije nekoliko mjeseci najavila i svoj najveći koncert u Hrvatskoj, a to je u Areni Zagreb 23. svibnja 2026. godine.

Laura i Neven snimaju i prvu TikTok sapunicu

Inače, Ciganović i Laura se sve intenzivnije druže ovog ljeta. Nedavno su predstavili i prvu TikTok sapunicu naziva 'Bless or Mess'.

- Počeli smo s idejom da snimimo nešto zabavno... završili smo s dvodnevnom svađom pred kamerama. I to je tek početak - poručili su Laura i Neven. Ova jedinstveni zabavni viralni reality sniman isključivo za društvene mreže prati dvoje prijatelja i javnih osoba na njihovoj ljetnoj turneji duž jadranske obale. Kroz dnevne epizode prepune smijeha, spontanosti, tenzija i neizbježnih svađa, Bless or Mess prikazuje realnost iza filtera – sirovo, iskreno i bez rukavica.

Tako su u posljednjoj epizodi imali 'žustru' raspravu na brodu, a Neven je poručio Lauri kako je će odvesti na botoks.

- Imaš tu facu poput tužnog pajaca (op. a. komični lik iz talijanske komedije dell̕arte). Ti si toliko gadna i ružna da nema šanse da ti ijedan frajer ikad priđe - oštar je bio Ciganović, a Laura je dodala: 'Tko je uronio u mene, nije se usrećio'. Druga epizoda njihove sapunice završava Laurinim suzama.

Nedavno je Laura odgovarala i na pitanja svojih pratitelja na Instagramu. Među njima se našlo i jedno o Maji Šuput i Šimi Elezu. Što misli opisala je u svom stilu da kroz smijeh podbode, ali ono što je rekla moglo bi se protumačiti kao da joj nije drago što vidi.

Foto: Čitatelj 24sata

- Ma presmiješni su! Ova ima 'koncert' u nekom dnevnom boravku od konobe pred hrpom djece, ovaj kraj nje glumi šankera... Nisam skužila pere li čaše ili tu 'glazbu' ne podnosi trijezan... hahahaha - napisala je Laura pa je dodala: 'Naporno je i prozirno, šta je - je'.