<p><strong>Kristina Penava</strong> (22), poznatija kao <strong>Kristina Mandarina</strong>, naglo je postala popularna nakon što su je zapazili kako uz zagrebačku cestu prodaje mandarine na štandu. Nakon mandarina prebacila se na jagode i ostalo sezonsko voće, a za sebe tvrdi i da je najbolji prodavač 2019. godine.</p><p>Na društvenim mrežama stekla je vojsku obožavatelja koje svakodnevno časti fotografijama na kojima pozira polugola. No posljednja fotka izazvala je lavinu komentara. </p><p>Krenule su špekulacije o novim estetskim zahvatima kojima se Kristina podvrgnula, ali neki je i nisu odmah povezali s kirurzima i odlascima pod nož već su zaključili da se poslužila Photoshopom. </p><p>- Nekada si bila predivna i prirodna, a sada si živa plastika. Ne ličiš na sebe - stoji u komentaru. Naravno, bilo je i onih koji su komentirali kako prodavačica sada izgleda puno bolje. </p><p>Kristina se inače voli počastiti luksuznim krpicama, što se vidi i po brendovima koje nosi na svojim fotografijama. </p><p>- I sve je to od mandarina? - upitao ju je jedan od njezinih pratitelja, no nije odgovorila. Osim skupocjene odjeće i obuće, Kristina voli trošiti i na sitne prepravke. Jednom je prilikom priznala kako je išla na korekciju usana, odnosno povećala ih je hijaluronskom kiselinom. Bezbolnim tretmanom za 15-30 minuta, dobila je volumen usnica kakav je priželjkivala, a povećala je i grudi.</p>