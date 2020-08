Nestašna Maja prvo pokazala stražnjicu, a sad i bujne grudi

<p>Pjevačica <strong>Maja Šuput</strong> (40) sa suprugom <strong>Nenadom </strong>ljetuje posljednjih dana na našoj obali. Naravno da ne propušta pohvaliti se atraktivnim fotografijama s mora. Par je uživao u Dubrovniku, a onda su bili i do Mljeta pa su jahtom stigli do otoka Lopuda. Jutros je objavila kadrove bistrog mora i napisala kako je to pravo značenje dobrog jutra.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatice poziraju u kupaćem kostimu </strong></p><p>Pozirala je u zelenom kupaćem kostimu na jahti, a pratitelji su primijetili da i Maja prati trendove. Kupaći kostim istaknuo joj je 'underboob' pa je tako umjesto serviranja raskošnog dekoltea pokazala donji dio grudi. </p><p>- Treba mi vitamin more - našalila se pjevačica. Pratitelji su se divili njenoj liniji, a i zaključili da ona i suprug baš znaju uživati u životu. </p><p>- Život je jedan, nema reprize. Sretno Majo sa mužićem! Još samo jedan bebač i to je to! Ti ćeš srediti život da ti uvijek bude dobro - bio je jedan od komentara. </p><p>Krajem prošlog tjedna Maja je sve izludjela fotografijom na kojoj pozira okrenuta leđima kameri. Nosila je dugu crnu haljinu otvorenih leđa, nije nosila donje rublje, pa joj je gotovo ispala stražnjica. </p>