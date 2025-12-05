Obavijesti

POTRES NA TRŽIŠTU

Netflix kupuje Warner Bros i HBO Max za 83 milijarde dolara

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Mike Blake

Netflix preuzima stoljetno nasljeđe jednog od najpoznatijih holivudskih studija. U njegovo vlasništvo tako prelazi golema videoteka s kultnim klasicima poput "Casablance" i "Građanina Kanea", ali i neke od najvećih modernih franšiza

Hollywood je na nogama nakon objave koja će zauvijek promijeniti filmsku i televizijsku industriju. Netflix, globalni streaming div, potvrdio je u petak da je postigao dogovor o kupnji studija Warner Bros., uključujući prestižni HBO i streaming servis HBO Max. Vrijednost posla, kojim je Netflix pobijedio u nadmetanju protiv Paramounta i Comcasta, procjenjuje se na vrtoglavih 82,7 milijardi dolara (oko 76,5 milijardi eura).

Što sve ulazi u Netflixovo carstvo?

Ovom akvizicijom Netflix preuzima stoljetno nasljeđe jednog od najpoznatijih holivudskih studija. U njegovo vlasništvo tako prelazi golema videoteka s kultnim klasicima poput "Casablance" i "Građanina Kanea", ali i neke od najvećih modernih franšiza. To uključuje cijeli DC Universe s junacima kao što su Batman i Superman, čarobnjački svijet Harryja Pottera te "Gospodara prstenova".

Uz bok Netflixovim originalnim hitovima poput "Stranger Things", "Wednesday" i "Squid Game" sada će stati i legendarne HBO-ove serije kao što su "Igra prijestolja" i "Obitelj Soprano", ali i globalno popularni sitcomi poput "Prijatelja" i "Teorije velikog praska". Spajanjem se stvara neviđena ponuda sadržaja za više od 300 milijuna Netflixovih pretplatnika diljem svijeta.

Šefovi oduševljeni: Definirat ćemo iduće stoljeće pripovijedanja

Čelnici obje kompanije nisu skrivali zadovoljstvo postignutim dogovorom.

"Naša je misija oduvijek bila zabaviti svijet", stoji u priopćenju Teda Sarandosa, jednog od izvršnih direktora Netflixa. "Spajanjem nevjerojatne biblioteke Warner Brosa s našim naslovima koji definiraju kulturu, moći ćemo to činiti još bolje. Zajedno možemo publici dati više onoga što vole."

Složio se i David Zaslav, čelnik Warner Bros. Discoveryja.

"Današnja objava spaja dvije najveće svjetske tvrtke za pripovijedanje kako bi još većem broju ljudi donijele zabavu koju najviše vole gledati", poručio je Zaslav.

Netflix očekuje da će ovom akvizicijom ostvariti godišnje uštede od dvije do tri milijarde dolara.

Regulatori na potezu, Hollywood u strahu

Iako su upravni odbori obje tvrtke jednoglasno odobrili sporazum, posao je daleko od završenog.

Najveću prepreku predstavljat će regulatorna tijela u SAD-u i Europi. Analitičari upozoravaju da će spajanje biti podvrgnuto strogoj antimonopolskoj provjeri, s obzirom na to da bi nova kompanija kontrolirala više od 30 posto streaming tržišta. Netflix je navodno ponudio i pet milijardi dolara naknade ako posao propadne, pokazujući koliko je ozbiljan u namjeri.

Zabrinutost su već izrazili i neki američki političari, a Trumpova administracija pomno će pratiti cijeli proces. Vijest je izazvala i strah u Hollywoodu. Udruženje vlasnika kina Cinema Unites objavilo je da "predložena akvizicija predstavlja prijetnju bez presedana za globalno kinoprikazivaštvo". Iako Netflix obećava nastavak kino distribucije, mnogi filmaši su skeptični.

Prije finalizacije akvizicije, koja se očekuje za 12 do 18 mjeseci, Warner Bros. Discovery će izdvojiti svoje televizijske kanale poput CNN-a i TNT-a u novu, zasebnu tvrtku Discovery Global. Ovim potezom, kojim završavaju "streaming ratovi", Netflix neupitno postaje apsolutni vladar Hollywooda. No, konačnu riječ ipak će imati regulatori, čija će odluka definirati budućnost zabavne industrije.

