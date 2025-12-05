Posao od 70 milijardi: Netflix želi kupiti Warner Bros, a evo zašto je to naljutilo Hollywood

Streaming div Netflix ušao je u ekskluzivne pregovore o preuzimanju filmskih i televizijskih studija kompanije Warner Bros. Discovery, kao i popularnog streaming servisa HBO Max. Nakon višetjednog rata ponudama u kojem su sudjelovali i Paramount Skydance te Comcast, čini se da je Netflix izašao kao pobjednik s najvišom ponudom. No, ovaj potencijalni posao, koji bi mogao iz temelja preoblikovati medijsku scenu, izazvao je potres u Hollywoodu.

Producenti u strahu anonimno pišu Kongresu

Vijest o mogućem spajanju izazvala je oštru reakciju unutar filmske industrije. Konzorcij vodećih, ali anonimnih filmskih producenata poslao je otvoreno pismo američkom Kongresu, upozoravajući na "nadolazeću ekonomsku i institucionalnu krizu" ako se dogovor ostvari.

U pismu, koje su potpisali kao "zabrinuti producenti igranih filmova", grupa objašnjava da su ostali anonimni "ne iz kukavičluka", već iz straha od odmazde, s obzirom na golemu moć koju Netflix ima kao kupac i distributer sadržaja.

'Omča oko vrata kino prikazivačima'

Glavna briga producenata je sudbina kino distribucije. Strahuju da bi Netflix, čiji se poslovni model temelji na streamingu, mogao drastično skratiti ili čak ukinuti ekskluzivno razdoblje prikazivanja filmova u kinima prije nego što stignu na streaming. Tvrde da bi Netflix time "efektivno držao omču oko vrata tržištu kino prikazivača", smanjujući prihode kinima i potiskujući cijene za kasnije licence.

Podsjećaju i na izjave suizvršnog direktora Netflixa Teda Sarandosa, koji je jednom prilikom rekao: - Privlačenje ljudi u kina jednostavno nije naš posao -.

Što je sve na stolu?

Akvizicija bi Netflixu dala kontrolu nad jednom od najvrjednijih riznica intelektualnog vlasništva u povijesti zabave. To uključuje DC-jeve superheroje poput Batmana, Supermana i Wonder Woman, cijeli svijet Harryja Pottera, kao i legendarne franšize i naslove poput "Prijatelja", "Igre prijestolja", "Obitelji Soprano", "Žice" i klasika kao što je "Casablanca".

S tržišnom kapitalizacijom od 437 milijardi dolara, Netflix je već sada daleko ispred konkurencije, uključujući i Disney (190 milijardi dolara). Preuzimanjem Warner Brosa, njegova bi tržišna moć postala neusporediva, što izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog antitrustovskih zakona.

Spominje se cijena od 28 dolara po dionici, a time bi se, procjenjuje se, posao mogao biti teži od 70 milijardi dolara.

Pobunili se i redatelji

Osim producenata, oglasila su se i druga ključna udruženja. Ceh američkih redatelja (DGA) izdao je priopćenje u kojem navodi da "vijest izaziva značajnu zabrinutost" te da će zatražiti sastanak s Netflixom kako bi razumjeli njihovu viziju budućnosti.

Udruga vlasnika kina Cinema United bila je još oštrija, nazvavši predloženu akviziciju "prijetnjom bez presedana globalnom kino poslovanju". Upozorili su da Netflixov model ne podržava kina te da bi dogovor mogao dovesti do zatvaranja dvorana, gubitka radnih mjesta i negativnog utjecaja na lokalne zajednice.

Cijeli proces dodatno kompliciraju optužbe suparničkog ponuđača, Paramounta, koji tvrdi da je prodajni proces "okaljan sukobima interesa uprave" koja navodno favorizira Netflixovu ponudu. Dok se bitka za Warner Bros. nastavlja, jasno je da će ovaj posao, ako se ostvari, suočiti s teškom borbom za odobrenje regulatora i žestokim otporom industrije koja strahuje za svoju budućnost.