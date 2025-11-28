Netflix objavio trailer trećeg 'Knives Out' nastavka, fanovi su poludjeli: Sami pogledajte zašto

U trećem nastavku Daniel Craig ponovno glumi detektiva Benoita Blanca, suočenog s, 'najopasnijim slučajem dosad'. Film potpisuje Rian Johnson, tvorac prethodna dva hita, a u impresivnoj glumačkoj postavi su Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack i Thomas Haden Church.

Foto: Netflix

Trailer otkriva intrigantnu radnju: šefica lokalne policije Geraldine Scott, koju glumi Mila Kunis, ispituje glavnog osumnjičenika za ubojstvo mladog svećenika Jeffersona Wicksa, kojeg tumači Josh O’Connor.

- Ti si jedini u toj crkvi koji ga mrziš do srži. Pa reci mi, što se, pobogu, dogodilo? - pita Geraldine, a zatim se pojavljuje Benoit Blanc u svom prepoznatljivom detektivskom kaputu upozoravajući kako ovo nadilazi uobičajeni policijski rad.

I dok publika nestrpljivo iščekuje, postavlja se pitanje hoće li Blanc uspjeti razotkriti 'savršeno nemoguće ubojstvo'. Sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, trailer je fanove potpuno raspametio.

- Svaki od ovih filmova ima nevjerojatnu glumačku postavu koja savršeno funkcionira zajedno. Jedva čekam pogledati ovo u kinima! - komentirao je jedan fan, dok je drugi dodao kako je Daniel Craig sjajan jer uspijeva skinuti Bondov plašt i pokazati potpuno novu dimenziju lika.

- Ovo će biti zabavno! - dodao je fan.

Novo poglavlje franšize obećava još napetosti, misterija i briljantne glume, a fanovi diljem svijeta već broje dane do premijere.