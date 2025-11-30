Netflixova Assassin's Creed serija putuje u antički Rim i otkriva Neronove mračne tajne

Dugo iščekivana Netflixova adaptacija jedne od najpopularnijih franšiza videoigara svih vremena, "Assassin's Creed", napokon dobiva konkretne obrise. Nakon nagađanja i šturih informacija, najnovija izvješća otkrivaju kako će se radnja serije odvijati u jednom od najintrigantnijih razdoblja ljudske povijesti – antičkom Rimu.

Ova vijest dolazi kao veliko iznenađenje za vjerne obožavatelje serijala jer, iako su igre istraživale renesansni Rim s legendarnim Eziom Auditoreom te ptolemejski Egipat u naslovu "Origins", samo srce Rimskog Carstva na vrhuncu moći u 1. stoljeću nove ere dosad je ostalo neistraženo u glavnom kanonu igara. Čini se da Netflix i Ubisoft planiraju ispraviti tu "nepravdu" i ponuditi gledateljima spektakl koji će spojiti povijesne činjenice s fikcijom, baš onako kako to franšiza najbolje radi.

Povratak u prošlost kakav još nismo vidjeli

Prema ekskluzivnim informacijama koje prenosi Nexus Point News, radnja serije bit će smještena između 54. i 68. godine nove ere. To je razdoblje koje povjesničari, ali i ljubitelji drame, dobro poznaju jer se poklapa s vladavinom jednog od najkontroverznijih rimskih careva – Nerona. Izvori navode kako će se upravo car Neron pojaviti kao jedan od ključnih likova u seriji, a uz njega će važnu ulogu imati i njegov učitelj, slavni filozof Seneka Mlađi.

Ovaj odabir vremenskog perioda otvara vrata brojnim političkim spletkama, raskošnoj scenografiji i moralnim dilemama, što je savršena podloga za vječni sukob koji definira "Assassin's Creed" svemir – onaj između Asasina (Boraca za slobodu) i Templara (Reda drevnih).

Službeni opis serije potvrđuje tu tematsku okosnicu: "Assassin's Creed je visokooktanski triler usredotočen na tajni rat između dviju frakcija u sjeni – jedne koja želi odrediti budućnost čovječanstva putem kontrole i manipulacije, dok se druga bori za očuvanje slobodne volje. Serija prati svoje likove kroz ključne povijesne događaje dok se bore oblikovati sudbinu čovječanstva".

Glumačka pojačanja i poznata lica iza kamere

Dok se detalji o samoj radnji polako slažu, počela su curiti i imena koja će nositi ovaj ambiciozni projekt. Prvo veliko glumačko ime povezano s projektom je Toby Wallace, zvijezda filma "The Bikeriders" i nadolazeće sezone serije "Euphoria". Wallace je potvrđen kao jedan od glavnih glumaca, a šuška se da će serija imati ansamblsku podjelu uloga, što znači da nas očekuje više centralnih likova čije će se sudbine ispreplitati.

Projekt u rukama drže iskusni televizijski stvaratelji. Jeb Stuart (poznat po "Vikinzima: Valhalla") prvotno je bio povezan s projektom, no palicu su preuzeli Roberto Patino ("DMZ", "Westworld") i David Wiener ("Halo", "The Killing"), koji će služiti kao kreatori i izvršni producenti.

Ispod spektakla, parkoura i uzbuđenja leži temelj za najvažniju vrstu ljudske priče, onu o ljudima koji traže svrhu, bore se s pitanjima identiteta, sudbine i vjere - izjavili su Patino i Wiener o svojoj viziji serije.

Dodali su kako je riječ o priči koja nadilazi puku akciju.

Radi se o moći, nasilju, seksu, pohlepi i osveti. Ali više od svega, ovo je serija o vrijednosti ljudske povezanosti, kroz kulture i kroz vrijeme - zaključili su tvorci serije.

Netflix i Ubisoft očito ne štede na resursima, a prema najnovijim informacijama, snimanje bi trebalo započeti početkom 2026. godine, i to na autentičnim lokacijama u Italiji, što garantira vizualnu poslasticu.

Nije samo Assassin's Creed na meniju

Zanimljivo je da vijesti o "Assassin's Creedu" dolaze u paketu s još jednom velikom najavom iz Ubisofta. Samo nekoliko dana prije otkrivanja rimskog settinga, potvrđeno je da se radi i na TV adaptaciji popularnog serijala igara "Far Cry".

Za razliku od "Assassin's Creeda", "Far Cry" serija bit će antologijskog formata. To znači da će svaka sezona donositi novu priču, nove likove i novu lokaciju, prateći strukturu samih igara koje nisu narativno direktno povezane. Veliko ime vezano uz ovaj projekt je Rob McElhenney, poznat kao tvorac i glumac u seriji "It's Always Sunny in Philadelphia", ali i kao suvlasnik nogometnog kluba Wrexham. On će glumiti u seriji te preuzeti ulogu koproducenta uz Noaha Hawleyja. Serija bi se trebala prikazivati na streaming platformama u vlasništvu Disneyja.

Pouke iz prošlosti

Ovo nije prvi put da se Hollywood pokušava uhvatiti u koštac s bogatim svijetom "Assassin's Creeda". Mnogi se još sjećaju igranog filma iz 2016. godine u kojem je glavnu ulogu tumačio Michael Fassbender. Film je istraživao doba Španjolske inkvizicije, no unatoč velikom budžetu i zvjezdanoj postavi, nije uspio osvojiti ni kritiku ni publiku. Kritičari su mu zamjerali konfuznu radnju i nedostatak one specifične atmosfere koja igre čini posebnima.

Ubisoft i Netflix sada imaju priliku ispraviti te greške. Format serije omogućuje dublji razvoj likova i slojevitiju priču, što je nužno za franšizu koja se temelji na kompleksnoj "lore" pozadini koja spaja drevne civilizacije i modernu tehnologiju.

S obzirom na to da je snimanje planirano tek za 2026. godinu, na premijeru ćemo još morati pričekati, vjerojatno do 2027.