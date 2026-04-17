Netko je u Survivoru udaljen s natjecanja, a Adrijana završila na tapeti: Slušam i ne vjerujem

Na plemenskom vijeću zelenog plemena otvorit će se niz napetih pitanja i odnosa koji se već neko vrijeme gomilaju ispod površine. Već na početku Vlado će obavijestiti kandidate Survivora da jednog natjecatelja nema.

- Prije nekoliko dana upozorili smo natjecatelje da nitko nema pravo omalovažavati ljude koji rade iza kamera. Na žalost i nakon brojnih upozorenja, nastavljeno je s nedoličnim ponašanjem - poručit će Vlado, a koji je to kandidat udaljen s daljnjeg tijeka natjecanja, doznat ćemo večeras.

U nastavku plemenskog vijeća fokus rasprave bit će na Adrijani, kada će članovi zelenog tima koji su joj dali glas u prethodnim nominacijama objasniti zašto su glasali za nju. Mnogi iz plemena spočitat će joj dvoličnost. Srećko će započeti ovaj neprijatan razgovor riječima:

- Ispričat ću što se dogodilo nakon nagrade na koju je Miloš odveo nekolicinu ljudi. Mnogo je ljudi šutjelo dugo i skupljalo to u sebi.

Naglasit će i kako su se nakon večere otvorile teme koje su dugo bile 'gurane pod tepih'.

Ivana će dodatno pojasniti svoju odluku o glasanju za Adrijanu, riječima:

- Smeta mi kod nje potenciranje loših stvari o drugima i gledanje drugih kroz njihove mane.

S druge strane, Adrijana će odbaciti optužbe i reći:

- Slušam i ne vjerujem, jer se neke stvari nisu dogodile.

Napetost će rasti kako se približava glasanje, a odluka zelenog plemena odredit će tko će se naći u eliminacijskoj borbi i napraviti još jedan korak bliže raspletu.